На фронт підуть не всі: кого з мобілізованих не відправлять на передову

Раніше "обмежено придатні" мають пройти ВЛК

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Згідно з чинним законодавством, до призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають підстав для відстрочки або бронювання від мобілізації.

Водночас не всі мобілізовані будуть відправлені на фронт. Про це роз'яснює Міністерство оборони України на офіційному порталі Army.gov.ua.

У травні цього року було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних. Відтепер чоловіки з таким статусом повинні пройти повторну військово-лікарську комісію, після чого лікарі визначать їх в одну з чотирьох категорій:

придатні;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

тимчасово непридатні;

непридатні.

Кого не відправлять на передову

Чоловіки, віднесені до категорії "придатні з обмеженням", можуть бути мобілізовані, але не відправлятимуться на лінію зіткнення. Замість цього вони будуть виконувати інші важливі завдання в підрозділах, які забезпечують ефективну роботу українського війська:

медичні підрозділи: допомога в медичному забезпеченні військових;

логістичні підрозділи: забезпечення армії необхідними ресурсами;

підрозділи зв'язку: забезпечення надійного зв'язку між частинами армії та штабами;

підрозділи забезпечення та оперативного забезпечення: матеріально-технічне постачання та ремонт техніки;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

вищі військові навчальні заклади: викладацька діяльність та адміністративна робота;

навчальні центри: підготовка новобранців та підвищення кваліфікації військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна категорія українців отримала право на відстрочку від мобілізації. Згідно з ухваленим законопроєктом, право на відстрочку отримають особи, чиї брати або сестри (як повнорідні, так і неповнорідні) загинули на фронті, зникли безвісти або ж були нагороджені званням Героя України посмертно внаслідок участі у бойових діях, зокрема в АТО.