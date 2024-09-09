На фронт пойдут не все: кого из мобилизованных не отправят на передовую

Раньше "ограниченно пригодные" должны пройти ВВК

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно действующему законодательству, к призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки или бронирования от мобилизации.

В то же время, не все мобилизованные будут отправлены на фронт. Об этом разъясняет Министерство обороны Украины на официальном портале Army.gov.ua.

В мае этого года был отменен статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Теперь мужчины с таким статусом должны пройти повторную военно-врачебную комиссию, после чего врачи определят их в одну из четырех категорий:

пригодные;

пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

временно непригодны;

непригодны.

Кого не отправят на передовую

Мужчины, отнесенные к категории "пригодны с ограничением", могут быть мобилизованы, но не будут отправляться на линию столкновения. Вместо этого они будут выполнять другие важные задачи в подразделениях, обеспечивающих эффективную работу украинской армии:

медицинские подразделения: помощь в медицинском обеспечении военных;

логистические подразделения: обеспечение армии необходимыми ресурсами;

подразделения связи: обеспечение надежной связи между частями армии и штабами;

подразделения обеспечения и оперативного обеспечения: материально-техническое снабжение и ремонт техники;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

высшие военные учебные заведения: преподавательская деятельность и административная работа;

обучающие центры: подготовка новобранцев и повышение квалификации военнослужащих.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна категория украинцев получила право на отсрочку от мобилизации. Согласно принятому законопроекту, право на отсрочку получат лица, чьи братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные) погибли на фронте, пропали без вести или были награждены званием Героя Украины посмертно в результате участия в боевых действиях, в частности в АТО.