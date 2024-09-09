Когда выплатят субсидию: в каких числах начисляют выплату и за какой месяц

Выплаты приходят в определенный законодательством срок

Жилищная субсидия – это вид государственной помощи для тех, кто не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Если вы подали документы на получение субсидии в сентябре, начисления начнутся с октября.

Субсидия в отличие от других видов государственной помощи выплачивается не месяц в месяц, а в этот месяц за предыдущий. Например, получатели субсидий в сентябре получат начисления за август. Отметим, что получатели субсидии должны обратить внимание, что в этом месяце она может пройти другая. Это связано с тем, что в случае изменения дохода домохозяйства более чем на 50% в любую сторону, субсидию перечисляют.

Также субсидию перечисляют на отопительный период. В октябре будет выплачиваться субсидия за сентябрь, аналогичная помощи за предыдущий месяц, тогда как в ноябре получатели субсидии увидят выплату, посчитанную с учетом 15 дней отопительного периода в октябре.

Субсидию можно получать на карту банка – IBAN счета указывается при заполнении документов. Субсидия начисляется получателям в одно и то же время – на это дается 20 дней с 5 до 25 числа каждого месяца. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 2004 года. Однако конкретный день выплат для каждого домохозяйства может отличаться от месяца к месяцу в течение этих 20 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при наличии нескольких видов отопления в перемещении нужно выбрать один для субсидии. К примеру, если часть дома отапливается централизованно, а часть с помощью электроэнергии.