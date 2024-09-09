Загрязнение рек Сейм и Десна: у водоемах возле Чернигова уже фиксируется мор рыбы

Посещать пляж власти запретили на прошлой неделе

В понедельник, 9 сентября, вода в Десне возле Чернигова потемнела, местами фиксируется массовый мор рыбы. В то же время, исполняющий обязанности мэра Александр Ломако уверяет, что город не потребляет воду из реки, поэтому угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Об этом Ломако сообщил на своей странице в Телеграмме. По его словам, вскоре мертвую рыбу будут увозить на утилизацию.

По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы. Сейчас проходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и увозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС", — написал он.

Он добавил, что Чернигов не потребляет воду из рек, город использует воду из скважин. Поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет.

Ломако напомнил, что посещать пляж власти запретили на прошлой неделе. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Был ужесточен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ.

Кроме того, 28 августа Вышгородский мэр Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

После проверки Госводагентство подтвердило загрязнение Сейма и Десны.

Как рассказали в Минсреде, загрязнение в Сейм могло попасть с территории РФ. Однако из-за отсутствия коммуникации между Украиной и РФ пока не известно, было ли это умышленное загрязнение или случайно.

Позже начала появляться информация, что загрязненная вода из Десны может достичь Деснянского водозабора в Киеве уже на этой неделе. По прогнозам специалистов, это может произойти примерно 10-12 сентября.

Однако ранее "Телеграф" рассказывал, насколько опасна для Киева загрязненная вода из России.