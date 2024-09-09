Відстрочка від мобілізації для викладачів: як оформити та коли потрібно оновлювати

Отримати "броню" можна за деяких умов

Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Це стосується і педагогів.

Порядок та строки оновлення відстрочки від мобілізації регламентуються постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Відстрочку від мобілізації можуть отримати:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають вчене звання або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менше, ніж на 0,75 ставки;

вчителі шкіл, якщо вони працюють на 0,75 ставки або більше.

Які документи потрібні для оформлення відстрочки

Для отримання відстрочки від мобілізації освітянину потрібно надати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток;

довідку з місця роботи, де зазначено, що працівник працює на повну ставку (або не менше 0,75 ставки);

характеристику педагогічної діяльності;

диплом про освіту.

Ці документи разом із заявою потрібно подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Коли потрібно подовжувати відстрочку

З огляду на те, що закони про воєнний стан та загальну мобілізацію приймаються Верховною Радою з періодичністю 90 днів, військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, зобов'язані оновлювати документи, що підтверджують це право, з урахуванням зазначеної періодичності.

Отже, освітяни, які мають відстрочку, повинні поновлювати її кожні три місяці, але не з дати оформлення відстрочки. Наприклад, останній раз воєнний стан подовжили до 9 листопада. Тобто, вже скоро, приблизно за місяць, тим, хто має відстрочку, потрібно буде знову відвідати ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка, який має право на відстрочку. Потрібно все оформити відповідно до закону.