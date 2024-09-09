Отсрочка от мобилизации для преподавателей: как оформить и когда нужно обновлять

Получить "броню" можно при некоторых условиях

Несмотря на то, что в Украине идет общая мобилизация, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Это касается и педагогов.

Порядок и сроки обновления отсрочки от мобилизации регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

Отсрочку от мобилизации могут получить:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений, имеющих ученое звание или степень;

педагогические работники учреждений профессионального образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

учителя школ, если они работают на 0,75 ставки или больше.

Какие документы нужны для оформления отсрочки

Для получения отсрочки от мобилизации педагогу нужно предоставить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет;

справку с места работы, где указано, что работник работает на полную ставку (или не менее 0,75 ставки);

характеристику педагогической деятельности;

диплом об образовании.

Эти документы вместе с заявлением следует подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Когда нужно продлевать отсрочку

Учитывая, что законы о военном времени и общей мобилизации принимаются Верховной Радой с периодичностью 90 дней, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, обязаны обновлять подтверждающие это право документы с учетом указанной периодичности.

Следовательно, педагоги, имеющие отсрочку, должны возобновлять ее каждые три месяца, но не с даты оформления отсрочки. К примеру, последний раз военное положение продлили до 9 ноября. То есть уже скоро, примерно за месяц, тем, кто имеет отсрочку, нужно будет снова посетить ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину, имеющего право на отсрочку. Нужно все оформить согласно закону.