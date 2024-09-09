"Нужно создать условия": в Китае призвали "урегулировать" войну в Украине

В то же время Си Цзиньпин продолжает усиливать связи с РФ

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал создать "благоприятные условия" для политического урегулирования войны в Украине. И это тогда, когда в конце августа стало известно, что США и Китай не смогли согласовать конкретный план переговоров по завершению войны в Украине.

Свое заявление Си Цзиньпин сделал во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стером в Пекине, передает издание "Reuters".

"Я надеюсь, что все стороны совместно создадут "благоприятные" условия для политического решения (войны — прим. ред.) путем диалога", — заявил лидер Китая.

По словам главы КНР, Китай продолжит работу над политическим урегулированием войны в Украине. При этом он не отметил дальнейшие пути Китая по содействию завершению войны в Украине.

В то же время в понедельник, 9 сентября, стало известно о том, что Китай и Россия проведут совместные военные учения под названием "Северное объединение 2024". В учениях примут участие военно-морской флот и авиация. Маневры будут проходить в Охотском и Японском морях и в воздушном пространстве над ними.

Цель учений, по заявлению министерства обороны Китая, — "укрепить стратегическое сотрудничество и усилить готовность совместно противодействовать угрозам безопасности".

Также следует напомнить, что этим летом российские военные корабли уже принимали участие в совместных с Китаем учениях "Морское взаимодействие – 2024", прошедших в июле у южного побережья Китая.

Усиление союза Китая и России

В последнее время Китай и Россия укрепляют свои связи, называя их "безграничной дружбой". В то же время, обе страны находятся в напряженных отношениях с НАТО.

В июле 2024 г. лидеры НАТО опубликовали декларацию, в которой заявили, что Китай стал "решающим помощником" вторжения России в Украину. В ответ Пекин предостерег альянс от "провоцирования конфронтации". Хотя Китай утверждает, что он не является стороной конфликта в Украине, западные лидеры критикуют его за политическую и экономическую поддержку Москвы, в частности из-за торговли товарами двойного назначения.

Таким образом, наблюдается усиление союза двух авторитарных государств — Китая и России, что вызывает беспокойство среди стран Запада и НАТО.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что Россия и Китай создают Монгольскую империю 2.0. Такое мнение высказал экономист и аналитик Алексей Кущ.