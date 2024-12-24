У Буковелі пропонують роботу з бронюванням: кого шукають та яку зарплату пропонують

Пропонують офіційне працевлаштування і бронь від мобілізації

На популярному гірськолижному курорті Буковель з’явилася вакансія фармацевта з офіційним бронюванням від мобілізації. Велика аптечна мережа запрошує до співпраці як досвідчених спеціалістів, так і початківців.

Відповідна пропозиція з’явилась на одному з сайтів пошуку роботи. Роботодавець пропонує повну зайнятість із гнучким графіком роботи. Особливістю вакансії є можливість офіційного бронювання працівників. До розгляду приймаються кандидатури людей з інвалідністю та студентів, які мають середню спеціальну освіту.

Обов'язковою вимогою є наявність фармацевтичної або медичної освіти. Кандидати без досвіду роботи можуть пройти навчання за корпоративною програмою стажування. Компанія забезпечує професійний розвиток через систему тренінгів та можливості кар'єрного зростання до керівних посад.

За словами роботодавця, зарплата конкурентна, відповідає ринковим умовам (суму її не називають). Працевлаштування офіційне. Компанія має розгалужену мережу з понад 1600 аптек по всій території України.

Також раніше "Телеграф" писав, що на курорті Буковель з’явилась вакансія для дівчат. Один з готелів пропонує хороші умови.