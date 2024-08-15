В США стривожені спільними навчаннями військових Китаю та РФ: про що це може свідчити

Обидва диктатори – російський Володимир Путін та китайський Сі Цзіньпін – таким чином демонструють зближення між двома режимами

Російський та китайський режими фактично уклали неформальний політичний і економічний альянс, який спрямований проти західних країн. Пекін та Москва посилюють співпрацю між своїми військами, що викликає активне занепокоєння Заходу, в першу чергу, в США.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що російсько-китайські військові навчання стають все більш провокаційними, особливо останнім часом.

Так, у липні китайські та російські стратегічні бомбардувальники провели спільне патрулювання біля Аляски. За кілька днів до цього китайські та російські військові кораблі вперше за вісім років провели у Південно-Китайському морі навчання з бойовою стрільбою. Такі навчання також проводилися біля зон інтересів та кордонів країн Заходу – Тайваню, Японії та Південної Кореї.

Обидва диктатори – російський Володимир Путін та китайський Сі Цзіньпін – таким чином демонструють зближення між двома режимами. Це свідчить про те, що режими намагаються кинути виклик своєму головному геополітичному супернику – Сполученим Штатам Америки. Китай незадоволений тим, що США впровадили торговельні обмеження та створюють безпекові альянси в Азії. Тому Пекін намагається підкупити європейські країни торгівлею, а країни так званого "Глобального Півдня" – інвестиціями.

"Пекін дедалі більше відчуває, що дипломатичних та економічних дій недостатньо, щоб донести свою позицію до Вашингтона, тому він все більше покладається на свої військові сили як на інструмент сигналізації. Партнерство з Росією – це спосіб посилити послання Пекіна", – прокоментував ситуацію Браян Гарт, науковий співробітник проєкту "Китайська міць" Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

США тим часом думають над тим, чи зможуть вони здобути перемогу у війні проти об'єднаних сил Китаю і Росії, яка може початися в Азії. Попри те, що сценарії такого протистояння існують, їм давно не приділяли уваги, оскільки вважали такий варіант малоймовірним.

Зазначимо, що зближення Пекіна та Москви може мати несподівані переваги для Києва. Це може переконати команду експрезидента Дональда Трампа у випадку перемоги на виборах в США визнати Китай деструктивною силою у різних регіонах, зокрема в Європі, де він підтримує російську агресію.

Зараз Китай використовує війну в Україні для посилення власного впливу, про що говорять намагання президента країни Сі Цзіньпіна побудувати імідж "миротворця", просуваючи ідею перемовин з Росією.