"Арестович, ти"? Орбан сказав, коли закінчиться війна в Україні, в мережі обурюються

Користувачі мережі вже відповіли на слова прем’єра

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову заяву щодо України. Він вважає, що війна завершиться 2025 року.

Про це пише Magyar Nemzet. За словами прем’єра, є два можливі сценарії закінчення війни.

"Війна закінчиться 2025 року. Або вона завершиться мирними переговорами, або одна зі сторін, що воюють, буде знищена", — заявив Орбан.

Також він наголосив, що цей рік стане "поворотним" не лише для України, а й для всього світу загалом. Орбан додав, що Угорщина готова до економічного зльоту після закінчення війни.

"Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову матимемо великі економічні успіхи", — сказав прем’єр.

За його словами, Америка та Європа витратили близько 300 мільярдів євро на війну. Орбан вважає, що ці гроші могли б стати "основою" для покращення рівня життя, зупинки міграції та створення нової європейської оборонної системи.

Реакція соціальних мереж

Користувачів мережі не вразив прогноз Віктора Орбана. Багато хто відзначив, що вже багато разів чули різні дати ймовірного завершення війни. Однак поки що жодна з них не виявилася правдою.

У коментарях згадують ім’я Олексія Арестовича, який свого часу часто говорив, що війна закінчиться за "два-три тижні", що згодом навіть стало мемом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненим. Однак президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею.