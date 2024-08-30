Вашингтон та Пекін не змогли домовитися щодо припинення війни в Україні: Салліван назвав причину

Єдине, що спільного мають китайська та американська позиції – розуміння того, що війну потрібно закінчувати шляхом переговорів

Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів з питання завершення війни в Україні. Триденні переговори не призвели до прийнятного для обох сторін результату.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє сайт Білого дому. Протягом останніх трьох днів Салліван, який прибув з візитом до Китаю, а також керівник Китаю Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо війни в Україні.

"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже суворо дотримуються простої максими "нічого про Україну без України". Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", – заявив Салліван.

Єдине, що спільного мають китайська та американська позиції – розуміння того, що війну потрібно закінчувати шляхом переговорів. Але США в даному питанні підтримують позицію України, тоді як Китай лобіює інтереси російського режиму,

Нагадаємо, що раніше керівник Китаю Сі Цзіньпін заявив Володимиру Путіну в Пекіні, що зв’язки між двома країнами залишаються міцними та мають продовжуватися "покоління".

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо підтримки Китаю. Глава держави заявив, що Пекін має бути на боці нашої країни, а не балансувати між Росією та Заходом.