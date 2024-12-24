Скільки в Україні коштують дрова і де найдорожче

На вартість впливає низка факторів

В Україні наразі опалювальний сезон в самому розпалі, проте не усі українці мають централізоване опалення. І дехто обігріває будинок дровами, вартість яких не така вже і низька.

"Телеграф" розповість, скільки зараз коштують дрова в Україні та де їх дешевше купувати. Зауважимо, не на усіх порталах вказані одиниці виміру за певну ціну, проте зазвичай дрова продають у метрах кубічних (кб. м).

В Україні є багато сайтів, де можна замовити дрова і їх вартість залежить від виду дерева, чи порубані вони на колоди та якості. Дрова, що не порубані на окремі бруси та з домішками тирси коштують дешевше. Також волога деревина має низьку ціну, проте її вага більша.

У середньому на ринку можна купити 1 кб. м дров за суму від 900 до 4 000 грн. Найчастіше продають дрова дуба та плодових дерев, проте є й інші види. Деякі продавці навіть в оголошеннях дров вказують, що їх товар має документи і продаж законний з огляду на ухвалений закон про обмеження кількості дров у приватних садибах.

Додамо, що вартість дров у західних та північних регіонах зазвичай нижча, проте бувають і винятки. А от в центральних областях, де не так поширене опалення вугіллям, ціна може бути завищена, проте все залежить від постачальника.

Нагадаємо, що вартість опалення будинку дровами стартує від 100 грн і залежить від багатьох факторів.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує опалювати будинок вугіллям в Україні і чи вигідніше це, ніж використовувати дрова.