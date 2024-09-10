Побиття військового на Черкащині: чому скандал з ветераном і "крутим" схвилював всю Україну

Громадськість не дала поліції закрити очі на напад на військовослужбовця

Побиття і знущання на камеру з військового у місті Сміла, що на Черкащині, стало приводом для суспільного резонансу. На захист постраждалого встали як небайдужі місцеві мешканці, так і військові, і депутати Верховної Ради України, в тому числі ті, хто боронить Батьківщину на фронті.

Кривдник – чи то авторитет, чи то хамовитий гопник?

На початку вересня у місцевих групах в соцмережах спочатку з'явилося повідомлення від Анатолія Гончаренка – військовослужбовця Сил спеціальних операцій (наразі звільнений зі служби – Авт.). Чоловік розшукував кривдників своїх батьків, які створили аварійну ситуацію, а потім переслідували їхню автівку, демонстрували непристойні жести та викрикували лайку. Згодом йому це вдалось, та виховна бесіда з автохамами мала зворотний ефект. Молодики застосували силу до бійця та вимагали вибачень від нього (відповідне відео Анатолій під тиском записав) через те, що він їх нібито оговорив.

Інцидент зафіксували на відео мешканці міста і саме завдяки цьому справу не вдалось спустити на гальмах. Адже за фактом побиття бійця правоохоронці не відкрили кримінальне провадження. Причина – потерпілий попри явні сліди побоїв на обличчі відмовився писати заяву і не мав ні до кого претензій.

Натомість небайдужі громадяни швидко ідентифікували "героя", повідомивши що йдеться про Вадима Долотенка. ЗМІ називають його "місцевим авторитетом" або "наркобароном". Наскільки ці характеристики відповідають дійсності, неясно, але от те, що Долотенко в судовому порядку визнаний винним у грабежі – точно. Вчинив він його ще у 2020 році, тоді він навідався до одного з місцевих мешканців, плануючи отримати від нього борг. Та коли не застав його вдома, вирішив компенсувати втрати золотим кулоном, який зірвав з шиї матері чоловіка.

Так військовослужбовець виглядав після нападу групи осіб на чолі з Долотенком.

Відсутність адекватної реакції з боку поліції та той факт, що цивільний у тилу мав нахабність підіймати руку на фронтовик та ображати його без будь-яких наслідків обурило людей. Численні публікації в соцмережах та акція на підтримку військового змусили місцевих чиновників влаштувати збори за участю представників поліції, ТЦК, медиків тощо.

Люди не погодились з тим, що поліція спочатку не порушила кримінальну справу.

- Не міг пройти повз цю історію з двох причин, – наголосив під час зустрічі, відео якої викладено на Facebook голова громадської організації "Територія гідності" Анатолій Терещенко. – По-перше, Вадим Долотенко двічі побив активіста Євромайдану Іллю Слободяника і не поніс за це покарання. Друге, це питання мобілізації, відношення до військових тощо. Анатолій Гончаренко – мій підлеглий, ми разом з ним мобілізовувались до ССО. Він пройшов оборону Бахмута, віддав понад два роки армії. І мене обурило, що в заяві пресслужби поліції сказано, що людина у формі відношення до ЗСУ немає. Це прецедент, який породжує до людей військових відношення негативне. І воно аукнеться всім нам, хто буде йти захищати Вітчизну; після того, як людина відвоювала, відслужила, повернулась з пораненням залишається сам на сам з проблемами.

Під час зустрічі активісти й дали учасникам послухати аудіозапис розмови між Долотенком і Гончаренком. Протягом кількох хвилин перший вимагає записати вибачення й опублікувати його в соцмережах. При цьому нормальних слів він майже не використовує, лише триповерховий мат, образи й погрози "закатати", "роздерти", "розібратися з батьками". Місцеві мешканці наполягали, що без реального покарання до кривдника військового може дійти до самосуду.

Не тільки хуліганство, а й вимагання і незаконна зброя

І вже сьогодні одна за одною стали з'явитися реакції на подію у Смілі від посадовців, нардепів, військових. Зокрема, ветеран та один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко дуже емоційно описав, що на фоні бездіяльності силовиків пересічним громадянам та фронтовикам нічого не лишається, як самим об'єднуватися задля покарання винних.

"Жахлива історія з побиттям і приниженням військового у Смілі є дуже показовою, – наголосив військовий. – Але не тільки тим, що на військового напали – врешті решт, в країні десятки мільйонів людей, і серед них, як і всюди, є свій відсоток покидьків і тварин в людській подобі. Показова вона в першу чергу тим, що поліції було по*бать, а не по*бать було іншим військовим, які почали збирати гроші на премію тому, хто в будь-який спосіб накаже утирка. І це вже не перший випадок. І не останній.

Коли військові і ветерани відчувають, що їм ніхто не допоможе, вони кооперуються. І ніх*я тут дивного немає, бо армія і є велика кооперація родів сил, підрозділів, окремих груп. І зараз все йде до того, що військові все частіше пробуватимуть наводити порядок власними силами – десь замість поліції, десь замість влади, десь замість СБУ.

Думки щодо збору коштів на покарання розділились, хтось готовий долучитися, а хтось проти.

Також на низьку довіру до правоохоронців, а також можливу схему уникнення від мобілізації шляхом судимості звернув увагу й народний депутат та полковник ЗСУ Сергій Рудик. При цьому він звернувся до Міністра внутрішніх справ Сергія Клименка провести службове розслідування щодо бездіяльності смілянських поліцейських та надати відповідну кваліфікацію погрозам, які лунали від Долотенка.

Нардеп звернувся до Нацполіції та Генпрокуратури, що б вони втрутились і надали оцінку діям правоохоронців.

"Після розголосу зібралася позачергова сесія міськради. Результат, фактично, — випуск пари, і заслуховування "слуг закону", – йдеться в повідомленні нардепа на сторінці у Facebook. – Останні, як по нотах: вивчаємо, збираємо докази, встановлюємо обставини… Їхні методи роботи добре знаю ще з 19-го року, коли місцева поліція зривала вибори і йшла по беспредєлу. Тому довіра до них – на рівні плінтусу.

Важливий факт – місцевий бандит вже фактично уникнув покарання. Знайшлася дрібна кримінальна справа (начебто вкрав золотий ланцюжок), отримав два роки з роком випробування (умовно). Тобто, і під мобілізацію не потрапляє, і покарання може уникнути – класична схема, ще й, підозрюю, не дешева".

Паралельно про гучну справу написав у Telegram-каналі й голова фракції "Слуга народу" у ВР Давід Арахамія, який також звернувся до МВС, а ще прокурора і профільного комітету.

За включення в ситуацію лише після розголосу поліцію активно критикують.

У Нацполіції України тим часом повідомили: за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ, а також розпочате службове розслідування, яке дозволить з'ясувати ще правильно діяли поліцейські. А в Офісі Генерального прокурора уточнили, що досудове розслідування буде в цілому проводитися за трьома статтями. Крім згаданої йдеться про вимагання та незаконне поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України).