Избиение военного в Черкасской области: почему скандал с ветераном и "крутым" взволновал всю Украину

Общественность не дала полиции закрыть глаза на нападение на военнослужащего

Избиение и издевательство на камеру над военным в городе Смела Черкасской области стало поводом для общественного резонанса. В защиту пострадавшего встали как неравнодушные местные жители, так и военные, и депутаты Верховной Рады Украины, в том числе защищающие Родину на фронте.

Обидчик – то ли авторитет, то ли хамоватый гопник?

В начале сентября в местных группах в соцсетях сначала появилось сообщение от Анатолия Гончаренко – военнослужащего Сил специальных операций (в настоящее время уволен со службы – Авт.). Мужчина разыскивал обидчиков своих родителей, которые создали аварийную ситуацию, а затем преследовали их автомобиль, демонстрировали непристойные жесты и выкрикивали брань. Впоследствии ему это удалось, но воспитательная беседа с автохамами имела обратный эффект. Молодчики применили силу к бойцу и требовали извинений от него (соответствующее видео Анатолий под давлением записал) из-за того, что он их якобы оговорил.

Инцидент зафиксировали на видео жители города, и именно благодаря этому дело не удалось спустить на тормозах. Ведь по факту избиения бойца правоохранители не открыли уголовное производство. Причина – потерпевший, несмотря на явные следы побоев на лице, отказался писать заявление и не имел ни к кому претензий.

В то же время неравнодушные граждане быстро идентифицировали "героя", сообщив, что речь идет о Вадиме Долотенко. СМИ называют его "местным авторитетом" или "наркобароном". Насколько эти характеристики соответствуют действительности, неясно, но вот то, что Долотенко в судебном порядке признан виновным в грабеже – точно. Совершил он его еще в 2020 году, тогда он посетил одного из местных жителей, планируя получить от него долг. Но когда не застал его дома, решил компенсировать потери золотым кулоном, сорвав его с шеи матери мужчины.

Так военнослужащий выглядел после нападения группы лиц во главе с Долотенко.

Отсутствие адекватной реакции со стороны полиции и тот факт, что гражданский в тылу имел наглость поднимать руку на фронтовика и оскорблять его без каких-либо последствий возмутило людей. Многочисленные публикации в соцсетях и акция в поддержку военного заставили местных чиновников устроить собрание с участием представителей полиции, ТЦК, медиков и т.д.

Люди не согласились с тем, что полиция поначалу не возбудила уголовное дело.

- Не мог пройти мимо этой истории по двум причинам, — подчеркнул во время встречи, видео которой выложен на Facebook глава общественной организации "Территория достоинства" Анатолий Терещенко. – Во-первых, Вадим Долотенко дважды избил активиста Евромайдана Илью Слободяника и не понес за это наказание. Во-вторых, это вопрос мобилизации, отношения к военным и т.д. Анатолий Гончаренко – мой подчиненный, мы вместе с ним мобилизовывались в ССО. Он прошел оборону Бахмута, отдал более двух лет армии. И меня возмутило, что в заявлении пресс-службы полиции было сказано, что человек в форме отношения к ВСУ нет. Это прецедент, порождающий к людям военным отрицательное отношение. И оно аукнется всем нам. Кто будет идти защищать Отечество, если после того, как человек отвоевал, отслужил, вернулся с ранением остается один на один с проблемами.

В ходе встречи активисты и дали участникам послушать аудиозапись разговора между Долотенко и Гончаренко. В течение нескольких минут первый требует записать извинения и опубликовать его в соцсетях. При этом нормальных слов он почти не использует, только трехэтажный мат, оскорбления и угрозы "закатать", "разорвать", "разобраться с родителями". Местные жители настаивали, что без реального наказания до обидчика военного может дойти до самосуда.

Не только хулиганство, но и вымогательство и незаконное оружие

И уже сегодня одна за другой стали появиться реакции на событие в Смеле от должностных лиц, нардепов, военных. В частности, ветеран и один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко очень эмоционально описал, что на фоне бездействия силовиков рядовым гражданам и фронтовикам ничего не остается, как самим объединяться для наказания виновных.

"Ужасная история с избиением и унижением военного в Смеле очень показательна, — подчеркнул военный. — Но не только тем, что на военного напали — в конце концов, в стране десятки миллионов людей, и среди них, как и всюду, есть свой процент подонков и животных в человеческом подобии. Показательная она в первую очередь, что полиции было по*бать, а не по*бат только другим военным, которые начали собирать деньги на премию, тому кто любым способом накажет утырка. И это далеко не первый случай. И не последний.

Когда военные и ветераны ощущают, что им никто не поможет, они кооперируются. И них*я здесь удивительного нет, потому что армия и есть большая кооперация родов сил, подразделений, отдельных групп. И сейчас все идет к тому, что военные все чаще будут пытаться наводить порядок собственными силами – где-то вместо полиции, где-то вместо власти, где-то вместо СБУ".

Мнения по сбору средств на наказание разделились, кто готов присоединиться, а кто против.

Также на низкое доверие к правоохранителям, а также возможную схему уклонения от мобилизации путем получения судимости обратил внимание и народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык. При этом он обратился к Министру внутренних дел Сергею Клименко с просьбой провести служебное расследование по бездействию смелянских полицейских и предоставить соответствующую квалификацию угрозам, которые звучали от Долотенко.

Нардеп обратился в Нацполицию и Генпрокуратуру, чтобы они вмешались и дали оценку действиям правоохранителей.

"После огласки собралась внеочередная сессия горсовета. Результат, фактически, — выпуск пара, и заслушивание "слуг закона", — говорится в сообщении нардепа на странице в Facebook. – Последние, как по нотам: изучаем, собираем доказательства, устанавливаем обстоятельства… Их методы работы хорошо знаю еще с 19-го года, когда местная полиция срывала выборы и шла по беспределу. Поэтому доверие к ним – на уровне плинтуса.

Важный факт – местный бандит уже фактически избежал наказания. Нашлось мелкое уголовное дело (как будто украл золотую цепочку), получил два года с годом испытания (условно). То есть и под мобилизацию не попадает, и наказания может избежать — классическая схема, еще и, подозреваю, не дешевая".

Параллельно о громком деле написал в Telegram-канале и глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, также обратившийся в МВД, а еще прокурор и профильный комитет.

За включение в ситуацию только после огласки полицию активно критикуют.

В Нацполиции Украины тем временем сообщили: по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УКУ, а также начатое служебное расследование, которое позволит выяснить еще действовавшие полицейские. А в Офисе Генерального прокурора уточнили, что досудебное расследование будет в целом производиться по трем статьям. Кроме упомянутой речь идет о вымогательстве и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины).