"Мир для України - це кропітка робота": Зеленський розповів про свої надії на другий Саміт миру (відео)

Другий Саміт миру обов’язково має відбутися

У вівторок, 10 вересня, президент України представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу працівникам МЗС України. Під час свого виступу Володимир Зеленський наголосив, що цього року Україні обов’язково потрібен другий результативний Саміт миру.

За його словами, мир для України та справедливе закінчення цієї війни "є не просто історичною місією, а щоденною і дуже кропіткою роботою". Про це повідомляє сайт Президента України.

Володимир Зеленський заявив, що цього року обов’язково має відбутися другий Саміт миру, на якому буде розглянуто докладний план закінчення війни, який підготує Україна.

"Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру", — сказав глава держави під час свого виступу.

При цьому всі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, а й дуже кропіткою роботою.

"Команда МЗС України, вся урядова команда, команда Офісу, наші парламентські дипломати, кожен, хто залучений до цієї роботи на громадському рівні, — всі повинні розуміти, що світ для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, а щоденною і дуже кропіткою роботою. Упевнений, що Україна здатна виконати таку роботу — перемогти у цій війні та забезпечити мир", — резюмував президент.

Нагадаємо, Україна планує скликати другий Глобальний саміт миру до того, як у США відбудуться президентські вибори. При цьому другий саміт хочуть проводити за участю представників Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також поверненням усіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".