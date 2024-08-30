Зеленський запропонував провести Саміт миру у країні-партнерці Росії: ЗМІ розкрили деталі

Офіційно про це не повідомлялося

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести саміт, спрямований на припинення війни з Росією, в Індії. Це відбулося під час візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Києва минулого тижня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з обміном інформацією. Зазначається, що Зеленський планує провести другу зустріч лідерів країн перед президентськими виборами в США в листопаді як продовження саміту, який відбувся у Швейцарії в червні.

Водночас, за даними видання, Індія, насторожено сприйняла українську ініціативу. Це пов'язане з тим, що на запланованому саміті поки що не передбачається участь Росії.

За словами людей, які говорили з виданням на умовах анонімності, Моді поки що не погодився провести саміт. Високопоставлені індійські чиновники, знайомі з дипломатичними обмінами, які говорили на умовах анонімності, підкреслили, що уряд Моді чітко дав зрозуміти, що рішення можна знайти лише шляхом діалогу між двома сторонами.

Своєю чергою речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна розглядає можливість проведення наступного саміту в країні Глобального Півдня, зокрема в Індії. Водночас інших подробиць він не повідомив.

Варто зазначити, що Індія є найбільшим покупцем російської нафти, яка продається зі знижкою. Купуючи дешеву російську нафту індійські компанії стали одними із ключових постачальників нафтопродуктів на європейський ринок.

Нагадаємо, Україна планує скликати другий Глобальний саміт миру до того, як у США відбудуться президентські вибори. При цьому другий саміт планується проводити за участю представників Росії. Але пізніше стало відомо, що у Кремлі відмовилися від участі у глобальній конференції. Там заявили, що у чутках про запрошення представника Росії побачили нібито ультиматум.

Раніше "Телеграф" писав, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".

Індія буда серед країн, які не підписали підсумкову декларацію Глобального саміту миру. Також не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Мексика, ПАР, Бразилія та Об’єднані Арабські Емірати.