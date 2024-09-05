Може замінити Кулебу в МЗС: хто такий Андрій Сибіга

Його кандидатуру запропонував Зеленський

На посаду міністра закордонних справ, яку займав звільнений Дмитро Кулеба, може бути призначений його заступник Андрій Сібіга. Його кандидатуру запропонував парламенту президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить відповідний проект постанови. Документ опубліковано на сайті Верховної Ради.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам, що відомо про Андрія Сібіга – потенційного нового главу МЗС.

Народився Андрій Сибіга у місті Зборів Тернопільської області 1 січня 1975 року. Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальностями "Правознавство" та "Міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей.

На дипломатичних посадах розпочав роботу у 1997 році. Був аташе, третім/другим секретарем МЗС України. Став першим секретарем із консульських питань у Посольстві України в Польщі.

2002 року повернувся до МЗС України на посаду першого секретаря.

У 2006 році Сибіга був призначений заступником директора департаменту в дипвідомстві. За два роки став радником-посланником посольства України в Польщі.

Із 2012 року був директором Департаменту консульської служби МЗС України.

У 2016 році Сибіга був призначений надзвичайним і повноважним послом у Туреччині.

2021-го указом президента став заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

У квітні 2024 року, за рішенням уряду, став першим заступником глави МЗС.

Нагадаємо, що 3 вересня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що у Кабінеті міністрів плануються кадрові перестановки. Згодом кілька міністрів подали заяви на відставку за власним бажанням. Серед них був і Дмитро Кулеба, який написав відповідну заяву 4 вересня.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кулеба може вирушити послом до Брюсселя. Там є представництва України при Бельгії та Люксембурзі, а також при ЄС та НАТО.