"Мир для Украины - это кропотливая работа": Зеленский рассказал о своих надеждах на второй Саммит мира (видео)
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Второй саммит мира обязательно должен состояться
Во вторник, 10 сентября, президент Украины представил нового министра иностранных дел Андрея Сибигу работникам МИД Украины. Во время своего выступления Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году Украине обязательно нужен второй результативный Саммит мира.
По его словам, мир для Украины и справедливое окончание этой войны "является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой". Об этом сообщается на сайте Президента Украины.
Владимир Зеленский заявил, что в этом году обязательно должен состояться второй Саммит мира, на котором будет рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина.
"Это означает максимальное привлечение мира к выполнению Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс восстановления мира", — сказал глава государства во время выступления.
При этом все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но и очень кропотливой работой.
"Команда МИД Украины, вся правительственная команда, команда Офиса, наши парламентские дипломаты, каждый, кто вовлечен в эту работу на общественном уровне, — все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой. Уверен, что Украина способна выполнить такую работу — победить в этой войне и обеспечить мир", — резюмировал президент.
Напомним, Украина планирует созвать второй Глобальный саммит мира до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом второй саммит хотят проводить с участием представителей России.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей мира. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращением всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".