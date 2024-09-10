"Мир для Украины - это кропотливая работа": Зеленский рассказал о своих надеждах на второй Саммит мира (видео)

Второй саммит мира обязательно должен состояться

Во вторник, 10 сентября, президент Украины представил нового министра иностранных дел Андрея Сибигу работникам МИД Украины. Во время своего выступления Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году Украине обязательно нужен второй результативный Саммит мира.

По его словам, мир для Украины и справедливое окончание этой войны "является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой". Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Владимир Зеленский заявил, что в этом году обязательно должен состояться второй Саммит мира, на котором будет рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина.

"Это означает максимальное привлечение мира к выполнению Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс восстановления мира", — сказал глава государства во время выступления.

При этом все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но и очень кропотливой работой.

"Команда МИД Украины, вся правительственная команда, команда Офиса, наши парламентские дипломаты, каждый, кто вовлечен в эту работу на общественном уровне, — все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой. Уверен, что Украина способна выполнить такую работу — победить в этой войне и обеспечить мир", — резюмировал президент.

Напомним, Украина планирует созвать второй Глобальный саммит мира до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом второй саммит хотят проводить с участием представителей России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей мира. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращением всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".