Обстріл не завадив: у Київ на зустріч із Зеленським приїхав європейський прем'єр (відео)

На столичному вокзалі помітили прем'єр-міністра Ірландії

У середу, 4 вересня, до України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив репортер телерадіокомпанії RTE. Ірландський журналіст оприлюднив відео із прем'єром на київському вокзалі.

Саймон Гарріс має намір говорити з Зеленським про війну Росії проти України, підтримку нашої держави з боку європейських партнерів та заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Окрім того, країни мають спільно підписати меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною. Вона виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.

Слід зауважити, що візит прем'єра Ірландії відбувається після чергового масованого обстрілу України.

"Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім'ям загиблих", — заявив виступаючи напередодні сьогоднішнього візиту Гарріс.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Україна та Велика Британія уклали важливу військову угоду.