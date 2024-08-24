В Україну прибув президент країни-сусідки: візьме участь в урочистостях у День Незалежності (відео)

Візит раніше не анонсувався з міркувань безпеки

Вранці у суботу, 24 серпня, до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він візьме участь у заходах, присвячених Дню Незалежності України.

Президент Польщі приїхав до України потягом. Відео його зустрічі на залізничному вокзалі опублікувала у соцмережі Х канцелярія президента Польщі.

"Почався візит президента Анджея Дуди до України. У 33-ті роковини Незалежності України в урочистостях бере участь Президент Республіки Польща", – підписано кадри.

Візит раніше не анонсувався з міркувань безпеки. Проте польські ЗМІ пишуть, що пишуть, що Дуда зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні у День державного прапора України Київ відвідав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він заявив, що готовий особисто відігравати будь-яку роль для допомоги у досягненні миру, а також назвав себе другом Зеленського, закликавши його до переговорів із Росією.

Тим часом українців із Днем Незалежності привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та інші топ-командувачі ЗСУ. Заяву з цього приводу зробив голова ГУР Кирило Буданов. Відзначився навіть самопроголошений президент Білорусі – вітаючи Україну з Днем Незалежності, Олександр Лукашенко заявив, що народ двох країн об’єднують не лише "родинні зв’язки", а й бажання дружити, згадав і про переговори з РФ.