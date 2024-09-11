Став батьком у 64 роки: як виглядає та чим займається дружина Сергія Тігіпка, яка народила йому чотирьох дітей (фото)

Наймолодшій доньці політика немає і року

Сергій Тігіпко – відома постать в українській політиці та бізнесі. В останні роки він не так активно виявляє свої політичні амбіції, однак має чітку проукраїнську позицію. Бізнесмен тричі був офіційно одружений, а дітей має аж 8 — від різних шлюбів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає третя дружина 64-річного Сергія Тігіпка Алла Зіневич, яка влітку 2024 народила йому доньку.

Алла Зіневич — що відомо про третю дружину Тігіпка

Алла Зіневич — багатодітна мама — вона народила Сергію Тігіпку трьох синів та доньку. Відомо, що сім’ю з Аллою політик створив після 2018 року, зараз жінці 40 років. Раніше, у 2002-2008 роках, Зіневич працювала фотомоделлю в агентстві "Linea 12 — Model Management". Пізніше в період з 2009 до 2019 року колишня модель створила власний фармацевтичний бізнес "ALLANI", мала свій ресторан Blanke city bistro і навіть організувала буйволину ферму.

За час стосунків із Сергієм Тігіпком Алла Зіневич народила йому трьох синів — Сергія у 2011 році, Станіслава у 2013 році, Олександра у 2016 році. А влітку 2024 у пари народилася дочка, яку назвали Юліанною.

Вагітність та фотоблог Алли Зіневич

На відміну від чоловіка-банкіра Алла Зіневич активно веде свій фотоблог у Instagram. На її сторінку підписано майже 24 тисячі користувачів. Жінка часто викладала фото зі своєї вагітності, знімки з синами. У її блозі є також кілька кадрів із чоловіком Сергієм Тігіпком, проте його вона "світить" не часто.

У своєму фотоблозі Алла Зіневич називає себе співавтором курсу "Легка вагітність" і розмістила посилання на цей сайт з курсом. Схоже, колишня модель та багатодітна мама вирішила монетизувати свій досвід вагітності та ділитися ним з іншими жінками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти екс-міністра Кулеби та що про них відомо. Син цікавиться зброєю, а дочка співає.