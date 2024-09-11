Стал отцом в 64 года: как выглядит и чем занимается жена Сергея Тигипко, которая родила ему четырех детей (фото)

Самой младшей дочке политика нет и годика

Сергей Тигипко — известная фигура в украинской политике и бизнесе. В последние годы он не так активно проявляет свои политические амбиции, однако, имеет четкую проукраинскую позицию. Бизнесмен трижды был официально женат, а детей у него аж 8 — от разных браков.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит третья жена 64-летнего Сергея Тигипко Алла Зиневич, которая летом 2024 года родила ему дочь.

Алла Зиневич — что известно о третьей жене Тигипко

Алла Зиневич — многодетная мама — она родила Сергею Тигипко троих сыновей и дочь. Известно, что семью с Аллой политик создал после 2018 года, сейчас женщине 40 лет. Ранее, в 2002-2008 годах Зиневич работала фотомоделью в агентстве "Linea 12 — Model Management". Позже в период с 2009 по 2019 бывшая модель создала собственный фармацевтический бизнес "ALLANI", имела свой ресторан Blanke city bistro и даже организовала буйволиную ферму.

За время отношений с Сергеем Тигипко Алла Зиневич родила ему троих сыновей — Сергея в 2011 году, Станислава в 2013 году, Александра в 2016 году. А летом 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали Юлианной.

Беременность и фотоблог Аллы Зиневич

В отличие от мужа-банкира, Алла Зиневич активно ведет свой фотоблог в Instagram. На ее страницу подписаны почти 24 тысячи пользователей Женщина часто выкладывала фото со своей беременности, фотоснимки с сыновьями. В ее блоге есть также несколько кадров с мужем Сергеем Тигипко, однако его она "светит" не часто.

В своем фотоблоге Алла Зиневич называет себя соавтором курса "Легкая беременность", и разместила ссылку на этот сайт с курсом. Похоже, бывшая модель и многодетная мама решила монетизировать свой опыт беременности и делится им с другими женщинами.

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