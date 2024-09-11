Руны и стихии: "крымская няша" Поклонская провела странный урок в школе на Херсонщине (фото)

Тема занятия была очень "оригинальной"

Бывшая "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, разыскиваемая в Украине, провела в одной из школ оккупированной Херсонской области открытый урок. "Тема" встречи удивила пользователей соцсети, так как на доске "крымская няша" чертила руны и рассказывала детям о стихиях.

Также школьникам она презентовала свои книги. Об этом Поклонская рассказала в своем Telegram-канале.

Экс-российский прокурор Крыма Наталья Поклонская в рамках проекта "Разговоры о важном" приехала в одну из школ Херсонской области. Она провела открытый урок перед школьниками.

Тема ее выступления неизвестна, однако внимание пользователей соцсетей привлекли странные символы, которые Поклонская изобразила на доске.

"Крымская няша" рисовала мелом руны и что-то похожее на схему четырех стихий — воды, воздуха, земли и огня.

Какие именно "знания" пыталась донести школьникам Поклонская через такой "оригинальный" урок — остается только догадываться.

Напомним, Наталья Поклонская после захвата Крыма Россией, перешла на сторону оккупантов и продолжала работать на должности "прокурора Крыма" до 2016 года. Затем она приняла участие в предвыборной кампании партии "Единая Россия" и стала депутатом Госдумы РФ.

Работала в Министерстве иностранных дел РФ. В 2021 году назначена послом Российской Федерации в Кабо-Верде. В 2022 году назначена советником Генпрокурора России.

Как причастная к аннексии Крыма находится под персональными санкциями 27 стран Евросоюза: Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и других государств.

В Украине Поклонскую объявили в розыск за "действия, предпринятые с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Кроме того, именно Поклонская была "стороной обвинения" в деле 2014 относительно известного украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Поклонская, после начала войны выделилась антивоенными заявлениями о том, что Украина — не россия, а также критикой в сторону Z-символики оккупантов. Примечательно, что после такого своеобразного "похода против Кремля" Поклонская практически исчезла из российского информационного пространства.