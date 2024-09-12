"Тягнути вже нема куди": Зеленський різко висловився про рішення США щодо ударів по РФ

Зняття обмежень має бути повним без "але"

Рішення про дозвіл Україні бити по території РФ далекобійною зброєю має бути прийнято задля перемоги у війні. Адже чим довше партнери забороняють нашій державі використовувати таку зброю вглиб Росії, тім далі російська армія відсуває свої стратегічні об'єкти.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН. За його словами, під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та державним секретарем із закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі Україна була серйозна налаштована на прийняття цього рішення.

"Я так вважаю: якщо можна застосовувати відповідну зброю – ви бачите її результат у ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях або на території Російської Федерації. Я сьогодні не бачу результатів дій до відповідної зброї", — сказав президент.

Він наголосив, що під час розмови з Блінкеном та Леммі Україна була дуже переконливою і детальною. А це важливо, адже наші партнери мають точно розуміти для чого це Україні і що має на меті. Зеленський вкотре додав, що в питанні отримання дозволу на застосування далекобійного озброєння західного виробництва для ударів углиб Росії необхідно бути відвертими.

"Затягування процесу з використання нами відповідної зброї, про яку ви говорите, яка, до речі, є досі з великим дефіцитом у нас, використання її та можливості використання з військових цілей на території російської федерації — затягування цього процесу призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на свою територію", — сказав президент.

Голова держави зауважив, що, коли Захід зніме обмеження, дуже бажано, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія.

"Знімати обмеження — значить знімати обмеження. А якщо буде запропоновано, подивимося, зняття обмеження на відповідну дальність, до якої росіяни уже пристосували свої військові цілі, то це тоді виключно політичне рішення, щоб зняти цей тиск від партнерів інших країн, і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення ухвалити", — заявив Зеленський.

Президент також додав, що знімання обмеження має супроводжуватись і наявність відповідних ресурсів в Україні.

"Якщо можна застосовувати зброю – можна застосовувати як нам потрібно, щоб збивати військові цілі. Якщо знімаються обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет – це не зняття обмежень. Це інший вид як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", – сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії зробили нову заяву про удари західною зброєю по території РФ.