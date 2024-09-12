Отруєння води у річках Десна та Сейм. Які закони і конвенції порушила РФ

Юрист оцінила, за які міжнородні домовленості були проігноровані Росією

Забруднення річок Сейм та Десна, яке спричинило загибель риби та завдало збитків, було викликане зливом у водойми відходів із цукрозаводу у місті Тьоткино в Росії. Заяви про причетність РФ до забруднення зробили ряд українських посадовців, посилаючись на аналізи води та супутникові знімки.

Росії можна інкримінувати ряд статей з Кримінального Кодексу України, в тому числі — екоцид. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла юрисконсульт МБО "Екологія-Право-Людина" Соломія Баран.

Як мінімум це:

Стаття 242. Порушення правил охорони вод.

Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення.

Стаття 239. Забруднення або псування земель.

Як максимум:

Стаття 441. Екоцид.

Стаття 438. Порушення законів та звичаїв війни.

"Як на мене, то у цьому випадку можна було б вести мову навіть про кваліфікацію за статтею 441 КК України – Екоцид. Втім, органи прокуратури мають адекватно оцінювати обставини справи з урахуванням зібраних доказів, аби дійсно довести факт вчинення кримінального правопорушення", — оцінила юристка.

Юрист додала, що для того, аби кваліфікувати ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни), треба мати достатні підстави вважати, що діяння із забруднення мало метою отримання Росією якоїсь військової вигоди, а це буде складно.

Щодо міжнародного права, треба говорити про угоди, ратифіковані і Україною, і Росією:

Стокгольмська конвенція щодо стійких органічних забруднювачів.

Протокол про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року.

Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій, 1992.

Але ймовірність ефективного реагування дуже незначна. Особливо якщо врахувати активну позицію Росії в ООН. Довести, що це Росія отруїла річки, буде складно, бо росіяни не допустять незалежних експертів на свою територію і ніколи не визнають такого факту.

Повну версію читайте у статті "Телеграфу": "Отруєння річок Сейм та Десна. Чи є шанси змусити Росію заплатити за екоцид".

Нагадаємо, що вперше отруєння води помітили 14 серпня на Сумщині біля кордону з Росією. За цей час забруднення спустилося течією та перейшло з річки Сейм до Десни. 9 вересня у водоймах біля Чернігова зафіксували мор риби. Зараз поширення отрути у бік столиці стримують аерацією (збагаченням води киснем).

У КМДА заспокоюють, що Київ готовий до надзвичайних ситуацій. Зараз результати аналізів води у столичних річках не викликають занепокоєння. Втім, 60% водозабору питної води для Києва здійснюють саме з Десни. Однак перед потраплянням у крани вона проходить очищення. Також немає загрози для води із бюветів, бо вона поступає зі свердловин.