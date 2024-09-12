"Порошенко" подзвонив голові МЗС Польщі: як відомі пранкери розіграли міністра

Росіяни не вперше вводять в оману західних політиків

Російські пранкери Вован і Лексус розіграли міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Вони стверджують, що провели з ним розмову від імені п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це пранкери Володимир Краснов та Олексій Столяров повідомили у своєму Telegram-каналі. Вони також виклали запис розмови.

Зокрема, очільник МЗС Польщі заявив, що його країна готова допомогти Україні з призовом до армії українців, які живуть на польській території. Він зазначив, що Польща може підготувати для України кілька бригад, які складаються з українців.

Крім того, Сікорський підкреслив, що наразі Польща не готова відправити свої війська в Україну. Проте, за його словами, ця позиція може змінитися, якщо оборона України почне руйнуватися, Росія захопить Одесу або якщо це дозволятиме мирна угода.

Сікорський також зазначив, що зараз у Польщі обговорюється питання збиття російських ракет над Україною. Але наразі згоди поки немає.

Він також назвав ідею вступу України до НАТО "розмінною монетою", яку використовують з Росією. Міністр наголосив, що в Європі немає бажання воювати з РФ.

Очільник МЗС Польщі заявив, що вступ України до ЄС буде проходити поетапно, але цей процес може зайняти десятиліття. За його словами, європейцям начебто невигідно приймати до себе країну з "конкурентоспроможним сільським господарством" і великим населенням.

Пранкери також стверджують, що Сікорський нібито розсміявся, коли говорив про підрив "Північних потоків". За його словами, хто б не підірвав "Північні потоки", він зробив якісну роботу.

"Це чудова робота. Тепер ми знаємо, що американці заздалегідь знали про це і не зупинили", — нібито сказав він.

Сікорський також сказав, що люди з команди колишнього президента США Дональда Трампа заявили йому, що він погрожуватиме президенту РФ Путіну ескалацією. За словами голови МЗС Польщі Трамп хоче укласти найкращу угоду про мир в Україні.

Варто зазначити, що речник Міністерства закордонних справ Павел Вронський повідомив, що не чув про цю розмову, пише PAP. За його словами, в "ситуації, коли в основному російська сторона поширює діпфейки, кожен сьогодні може говорити з будь-ким". Він зазначив, що зазвичай не коментує такі інциденти.

Нагадаємо, раніше Сікорський заявив, що Польща має повне право збивати російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі за умови, якщо вони створюють загрози атомним електростанціям України. Повторення Чорнобильської катастрофи Європі не потрібно.