ГУР влаштувало "акт відплати": в одній з військових частин РФ злетів у повітря КПП (фото)
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Участь у диверсії взяли підпільники
У середу, 11 вересня, у російському Єкатеринбурзі на КПП однієї з військових частин прогримів потужний вибух, який українські спецслужбовці назвали "актом відплати". У частині базуються росгвардійці, кілька з них отримали поранення.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Диверсію влаштували представники підпілля спільно з ГУР.
"Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців", — повідомили в ГУР.
В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.
В Головному управління розвідки нагадали, що справедлива відплата чекає на кожного воєнного злочинця РФ.