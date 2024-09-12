ГУР влаштувало "акт відплати": в одній з військових частин РФ злетів у повітря КПП (фото)

Участь у диверсії взяли підпільники

У середу, 11 вересня, у російському Єкатеринбурзі на КПП однієї з військових частин прогримів потужний вибух, який українські спецслужбовці назвали "актом відплати". У частині базуються росгвардійці, кілька з них отримали поранення.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Диверсію влаштували представники підпілля спільно з ГУР.

"Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців", — повідомили в ГУР.

В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.

Росіяни підняли гелікоптер медичної евакуації

КПП військової частини

Наїхала купа "російських спеців"

Рух ділянкою перекрили

В Головному управління розвідки нагадали, що справедлива відплата чекає на кожного воєнного злочинця РФ.