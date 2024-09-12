З рейок зійшов потяг, рух залізницею паралізовано: ГУР атакувало росіян на Бєлгородщині

Залізнична артерія росіян паралізована

Під час підриву залізничної ділянки "Старий Оскол — Валуйки" у Бєлгородській області Росії постраждав вантажний потяг. Успішну операцію з мінування та "ліквідації" здійснювали бійці Головного управління розвідки (ГУР) та Сил спеціальних операцій (ССО).

Про це "Телеграфу" розповіли джерела. Зазначається, що за вищевказаним шляхом окупанти забезпечували логістичні потреби армії РФ.

У вівторок, 10 вересня, бійці ГУР та ССО замінували та підірвали залізничну ділянку "Старий Оскол — Валуйки". Внаслідок успішної операції постраждав вантажний поїзд, який "працював" на потреби окупантів.

З рейок зусиллями українських військових зійшло 11 вагонів та локомотивів вантажного поїзда. Вони перевернулись.

Наразі вказана залізнична артерія росіян паралізована, низку поїздів скасували. На ліквідацію наслідків окупантам треба немало часу.

Відстань від залізниці "Старий Оскол" до кордону України становить понад 96 км.

Зауважимо, що у мережі публікували фото з наслідками роботи ГУР та ССО. За словами пропагандистських каналів, внаслідок інциденту рух цією ділянкою залізниці обмежено, скасовані електрички, змінено рух пасажирських поїздів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бійці ГУР приземлили та знищили в Криму російський літак Су-30СМ.