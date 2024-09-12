ГУР устроило "акт возмездия": в одной из воинских частей РФ взлетел на воздух КПП (фото)

Участие в диверсии приняли подпольщики

В среду, 11 сентября, в российском Екатеринбурге на КПП одной из воинских частей прогремел мощный взрыв, который украинские спецслужбы назвали "актом возмездия". В части базируются росгвардейцы, несколько из них получили ранения.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Диверсию устроили представители подполья совместно с ГУР.

"Акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора. Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП" – сообщили в ГУР.

В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников. Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

Россияне подняли вертолет медицинской эвакуации

КПП воинской части

Наехала куча "российских спецов"

Движение по участку перекрыли

В Главном управлении разведки напомнили, что справедливое возмездие ждет каждого военного преступника РФ.