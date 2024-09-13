ВАКСу - 5 років. Скільки коштувала державі діяльність Вищого антикорупційного суду і який рік був рекордним

Суд розглядає справи роками

Суд, створений для боротьби з корупцією високопосадовців, існує вже 5 років. ВАКС (Вищий антикорупційний суд) почав свою діяльність 5 вересня 2019 року. Ба більше — наступного року кількість суддів збільшиться.

"Телеграф" розбирався у співвідношенні ціни та якості: скільки коштувало державі його утримання протягом цих років, якою є результативність, скільки розглянули справ та які з них були резонансними.

Скільки коштує ВАКС бюджету

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України був створений у червні 2018 року відповідно до судової реформи. Розпочав свою діяльність 5 вересня 2019 року.

Його завданням було розвантажити решту судів та взяти на себе спеціалізовані справи — ті, що стосувалися корупції високопосадовців. Створення антикорупційного суду вимагав також Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Ось конкретні дані про вартість утримання ВАКС протягом усіх років існування з держбюджетів:

2019 рік: 247, 2 млн.

2020 рік: 261, 3 млн.

2021 рік: 510 млн.

2022 рік: 592,8 млн грн.

2023 рік: 293,5 млн грн.

2024 рік: 433,35 млн (більше на 139,8 млн грн).

У 2025 році фінансування на Вищий антикорупційний суд пропонують зменшити та виділити 431,99 млн. Це з урахуванням того, що штат ВАКС має збільшитися вже в цьому році на 25 суддів (до 63 суддів).

Загальна сума за вказані роки становить 2338,15 млн грн.

Яка ефективність суду за ці кошти

Особливістю ВАКС стала тривалість розгляду рішень. На це скаржаться навіть іноземні експерти та рекомендують збільшити кількість суддів для оптимізації. Зокрема, експертами був проведений аудит діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за 2021-2023 роки, у результатах якого іноземці поскаржилися, що повільний розгляд справ ВАКСом негативно позначається на результатах роботи детективів Бюро.

Скільки справ розглянув ВАКС:

Скільки коштувало українцям одне рішення ВАКС у 2023 році

У 2020 році Advokatpost підрахував, що з вересня 2019 по липень 2020 року ВАКС виніс 10 вироків. Мовляв, за один вирок платники податків тоді заплатили по 27,2 млн гривень.

Проведемо власний підрахунок. Як вже зазначалося вище, у 2023 році утримання ВАКСу обійшлося бюджету у 293,5 млн грн, розглянутих справ було 84. Тобто платники податків витрачали по 3,49 млн грн на справу. Вартість розгляду одного вироку у ВАКС становить приблизно 4,52 млн грн. Минулий рік був рекордним для ВАКСу з точки зору ефективності.

Гучні справи

ВАКС розглядає справи, пов'язані з корупційними діями високопосадовців, включаючи колишніх міністрів та інших чиновників. Зазвичай судова тяганина триває довго, включає апеляції, розгляд в судах інших інстанцій та навіть залучення Верховного суду.

Справа Дмитра Суса, який їздив на джипі бабусі

Ексслідчий Генпрокуратури Дмитро Сус був притягнутий до реальної кримінальної відповідальності. Він потрапив до в’язниці на 7 років. Навіть попри це Сус оскаржив це рішення у Верховному Суді, касаційний розгляд триває.

Сус потрапив у радар журналістів "Наші гроші" ще 2016-го року, після чого ним зацікавилося НАБУ. Експосадовець використовував автівку, а офіційно вона була оформлена на його 85-річну бабусю. В декларації авто не з’явилося.

В іншій частині справи Суса обвинувачували в заробіку на обшуках нелегальних казино. Він привласнив майна на 814 тис. грн, а саме: понад 200 тис. грн та $9 тис. готівки, гральне обладнання та меблі, вилучені в незаконних казино Києва та області. Далі Сус нібито продав ігрові автомати, столи для покеру та рулеток, барні стільці та інші вилучені речі за $10 тис.

Завершилася епопея тим, що Сусу інкримінували привласнення майна та відправили за ґрати на 7 років з конфіскацією всього майна та забороною обіймати певні посади на 3 роки.

Справа судді Князєва про хабар у 2,7 млн доларів.

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов з СІЗО під заставу.

Його підозрюють у справі про хабар у 2,7 млн доларів, які він начебто через посередників (юриста та нотаріуса) отримав від олігарха Костянтина Жеваго. Гроші були за ухвалення судом рішення на його користь щодо купівлі 40,19% акцій Полтавського ГЗК.

Посередник-адвокат Олег Горецький встиг укласти угоду зі слідством, за умовами якої він отримав 5 років умовно за викривальні показання і сплатив понад 60 млн грн на ЗСУ.

Розслідування в частині підозри Князєву завершено, справа розглядається судом, а чоловік зобов’язаний прибувати за кожною вимогою до прокурора і суду, не відлучатися без дозволу прокурора чи суду за межі території України.

Плюшки колишнього нардепа Юрченка

Олександр Юрченко був головою підкомітету Ради з питань поводження з побутовими відходами. Юрченка підозрюють в отриманні хабаря за внесення змін до законодавства на користь іноземної компанії та підкуп інших нардепів.

Екснардеп у завуальованій формі попросив передати йому через помічника Івана Фіщенка $13 тис. (плюшки) для себе та $200 тис. для нардепів-членів свого комітету за голосування.

У записах НАБУ учасники розмови замість слова хабар вживають "плюшки", Юрченко потім навіть каже про "пиріг": "Я хочу кусочек великого пирога".

. А саме, йдеться про "зелений тариф" на електроенергію для підприємств, які утилізують сміття.

Вищий антикорупційний суд України заарештував Юрченка на два місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн грн. Через кілька днів заставу було внесено.

Раніше "Телеграф" писав, що соратнику Петра Порошенка Олександру Грановському ВАКС скасував підозру в розкраданні майже 100 млн грн.