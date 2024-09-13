ВАКСу — 5 лет. Сколько стоила стране работа Высшего антикоррупционного суда и какой год был рекордным

Суд рассматривает дела годами

Суд, созданный для борьбы с коррупцией чиновников, существует уже 5 лет. ВАКС (Высший антикоррупционный суд) начал свою деятельность 5 сентября 2019 года. Более того, в следующем году количество судей увеличится.

"Телеграф" разбирался в соотношении цены и качества: сколько стоило государству его содержание в течение этих лет, какова результативность, сколько рассмотрели дела и какие из них были резонансными.

Сколько стоит ВАКС бюджету

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины был создан в июне 2018 года в соответствии с судебной реформой. Начал свою деятельность 5 сентября 2019 года.

Его задачей было разгрузить остальные суды и взять на себя специализированные дела — касающиеся коррупции чиновников. Создание антикоррупционного суда потребовал также Международный валютный фонд (МВФ).

Вот конкретные данные о стоимости содержания ВАКС на протяжении всех лет существования из госбюджета:

2019 год: 247,2 млн.

2020 год: 261,3 млн.

2021 год: 510 млн.

2022 год: 592,8 млн грн.

2023 год: 293,5 млн грн.

2024 год: 433,35 млн (более 139,8 млн грн).

В 2025 году финансирование на Высший антикоррупционный суд предлагают уменьшить и выделить 431,99 млн. рублей. Это с учетом того, что штат ВАКС должен увеличиться уже в этом году на 25 судей (до 63 судей).

Общая сумма за указанные годы составляет 2338,15 млн. грн.

Какова эффективность суда за эти средства

Особенностью ВАКС стала продолжительность рассмотрения решений. На это жалуются иностранные эксперты и рекомендуют увеличить количество судей для оптимизации. В частности, экспертами был проведен аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за 2021-2023 годы, в результатах которого иностранцы пожаловались, что медленное рассмотрение дел ВАКС негативно сказывается на результатах работы детективов Бюро.

Сколько дел рассмотрел ВАКс:

Сколько стоило украинцам одно решение ВАКС в 2023 году

В 2020 году Advokatpost подсчитал, что с сентября 2019 года по июль 2020 года ВАКС вынес 10 приговоров. Мол, за один приговор налогоплательщики тогда заплатили по 27,2 млн. гривен.

Проведем свой подсчет. Как уже отмечалось выше, в 2023 году содержание ВАКСА обошлось бюджету в 293,5 млн грн, рассмотренных дел было 84. То есть налогоплательщики тратили по 3,49 млн грн за дело. Стоимость рассмотрения одного приговора в ВАКС составляет около 4,52 млн грн. Прошлый год был рекордным для ВАКСа с точки зрения эффективности.

Громкие дела

ВАКС рассматривает дела, связанные с коррупционными действиями чиновников, включая бывших министров и других чиновников. Обычно судебная волокита длится долго, включает апелляции, рассмотрение в судах других инстанций и даже привлечение Верховного суда.

Дело Дмитрия Суса, ездившего на джипе бабушки.

Экс-следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус был привлечен к реальной уголовной ответственности. Он попал в тюрьму на 7 лет. Даже несмотря на это, Сус обжаловал это решение в Верховном Суде, кассационное рассмотрение продолжается.

Сус попал в радар журналистов "Наши деньги" еще в 2016 году, после чего им заинтересовалось НАБУ. Экс-чиновник использовал автомобиль, а официально он был оформлен на его 85-летнюю бабушку. У декларации авто не появилось.

В другой части дела Сусс обвинялся в заработке на обысках нелегальных казино. Он присвоил имущество на 814 тыс. грн, а именно: более 200 тыс. грн и $9 тыс. наличных, игорное оборудование и мебель, изъятые в незаконных казино Киева и области. Далее Сус якобы продал игровые автоматы, покерные и рулеточные столы, барные стулья и другие изъятые вещи за $10 тыс.

Завершилась эпопея тем, что Сусу инкриминировали присвоение имущества и отправили за решетку на 7 лет с конфискацией всего имущества и запретом занимать определенные должности на 3 года.

Дело судьи Князева о взятках в 2,7 млн долларов.

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел из СИЗО под залог.

Его подозревают по делу о взятке в 2,7 млн долларов, которые он якобы через посредников (юриста и нотариуса) получил от олигарха Константина Жеваго. Деньги были приняты судом решения в его пользу по поводу покупки 40,19% акций Полтавского ГОКа.

Посредник-адвокат Олег Горецкий успел заключить соглашение со следствием, по условиям которого он получил 5 лет условно за обличительные показания и заплатил более 60 млн. грн. на ВСУ.

Расследование в части подозрения Князеву завершено, дело рассматривается судом, а мужчина обязан прибывать по каждому требованию к прокурору и суду, не отлучаться без разрешения прокурора или суда за пределы территории Украины.

Плюшки бывшего нардепа Юрченко.

Александр Юрченко был главой подкомитета Совета по вопросам обращения с бытовыми отходами. Юрченко подозревается в получении взятки за внесение изменений в законодательство в пользу иностранной компании и подкуп других нардепов.

Экснардеп в завуалированной форме попросил передать ему через помощника Ивана Фищенко $13 тыс. (плюшки) для себя и $200 тыс. для нардепов-членов своего комитета за голосование.

В записях НАБУ участники разговора вместо слова взятку употребляют "плюшки", Юрченко потом даже говорит о "пироге": "Я хочу кусочек большого пирога".

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Юрченко на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 3 млн. грн. Через несколько дней залог был внесен.

Ранее "Телеграф" писал, что соратнику Петру Порошенко Александру Грановскому ВАКС упразднил подозрение в хищении почти 100 млн грн.