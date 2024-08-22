Соратнику Порошенка скасували підозру в розкраданні майже 100 млн грн: рішення ВАКС обурило антикорупціонерів

Ексдепутата підозрюють у причетності до великої корупційної схеми

Колишньому народному депутатові Олександру Грановському, якого підозрюють у розкраданні більш як 90 млн грн на Одеському припортовому заводі, скасували повідомлення про підозру. Рішення виніс вищий антикорупційний суд.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зазначають, що прокурори категорично не згодні з рішенням та подаватимуть апеляцію.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не погоджується з рішенням слідчого судді ВАКС від 20.08.2024, яким скасовано підозру народному депутату України VIII скликання", — пише САП.

"Прокурор вважає, що зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать про причетність особи до організації злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн", — йдеться у повідомленні САП.

Зважаючи на наявні докази, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає це рішення судді незаконним і необґрунтованим та готує його оскарження до Апеляційної палати ВАКС.

Варто зауважити, що в САП не назвали імені фігуранта, але джерело видання "Нromadske" в правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про Олександра Грановського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Олександра Грановського було оголошено у розшук. Як повідомляли у НАБУ, Грановський може бути причетним до корупційної схеми, внаслідок якої державі було завдано багатомільйонних збитків.