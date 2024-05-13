Колишнього заступника секретаря РНБО заарештували, але поки що лише заочно

Його звинувачують у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн

​​Першому ексзаступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони України (РНБО) Олегу Гладковському, якого підозрюють у зловживаннях при закупівлі автомобілів для армії, заочно обрали запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив йому арешт.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Зауважимо, що Гладковський зараз у розшуку, адже, за попередніми, даними виїхав за кордон.

"13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що. у ході досудового розслідування було встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Що відомо про підозру

У САП додають, що у жовтні 2019 році було повідомлено про підозру колишньому Першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року — ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У липні 2021 обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті. У квітні 2024 колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього Першого заступника секретаря РНБО.

Раніше "Телеграф" писав, що НАБУ та САП 6 жовтня повідомили про підозру сину колишнього заступника секретаря РНБО України Ігорю Гладковському та колишньому директору ДК "Укрспецекспорт" Павлу Букіну. Їх підозрюють у завданні шкоди державі на 13 млн гривень.