Власть думает о чиновниках, а не педагогах? Почему зарплаты учителей остались мизерными

Разница между средней зарплатой в Украине и Министерстве образования достигает 1,7 раза

Власти анонсировали украинским педагогам двухэтапное повышение зарплаты в 2024 году, однако оклады учителей оказались даже ниже минимальной зарплаты. А средняя зарплата по отрасли оказалась в 1,66 раза ниже, чем по Украине.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

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– Дважды в этом году подняли только минимальную заработную плату – с 1 января до 7 100, а 1 апреля – до 8 000 гривен. Но при этом должностной оклад работника I тарифного разряда остался неизменным – 3195 гривен, хотя планировалось повышение до 3600 гривен. Хотя в целом он не может быть ниже минималки. Однако мы видим другую ситуацию, – говорит профсоюзный деятель.

Он объяснил, что государство в свое время ввело единую тарифную сетку для всех, кто получает средства из государственного бюджета. Но впоследствии из нее начали выводить госслужащих и т.п., а ключевыми отраслями, которые остались на этой системе расчета выплат, являются образование и медицина.

– Именно поэтому при средней заработной плате в Украине выше 20 тысяч гривен, у педагогов это 12 тысяч гривен. Конечно, отраслевой профсоюз выражает недовольство таким положением дел. Ведь учитель работает не со шваброй или другим бездушным предметом, а с самым дорогим, что есть у всех – с детьми. И получается, что это, самое дорогое, мы не ценим, – говорит Сергей Романюк.

Напомним, нардеп, секретарь комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа заявила "Телеграфу", что у государства нет возможности повысить зарплаты учителям до 40 тысяч гривен за счет бюджета.