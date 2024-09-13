Не обновил данные в ТЦК летом: юрист рассказала, что делать

Существует не много вариантов

По новому закону о мобилизации, который вступил в юридическую силу 18 мая, все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои данные до 16 июля. Это можно было сделать через ТЦК и СП, ЦНАП или через приложение "Резерв+".

С 17 июля обновление данных возможно только через "Резерв+" или непосредственно в военкомате. Но для тех, кто не успел или сознательно не выполнил это требование, предусмотрена административная ответственность, рассказала адвокат Оксана Доготер в комментарии РБК-Украина.

Она пояснила, что сейчас во время проверки военно-учетных документов проверяется не только их актуальность, но и были ли они обновлены в установленные сроки. Отсутствие обновленных данных является основанием для наложения штрафа.

"Согласно законодательству, административный протокол о необновлении данных будет состоять за нарушение ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Полиция имеет право задержать лицо для составления протокола об административном задержании согласно ст. 262 КУоАП и доставить его в ближайший ТЦК и СП ", — говорит юрист.

Протоколы могут быть составлены как в присутствии личности, так и без нее. Если лицо отсутствует, постановление об административном правонарушении может быть вынесено ТЦК, где оно состоит на учете.

Проверка данных и возможность обжалования

Юрист отмечает, что уполномоченные лица, включая полицию и ТЦК, имеют возможность проверять актуальность данных независимо от типа ВУД. Электронные документы проверяются путем считывания QR-кода, а бумажные – через систему "Оберег". Если информация о заявителе не совпадает с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, документ считается недействительным, и лицо может быть задержано для составления протокола об административном нарушении.

Лица, имеющие отсрочку или забронированные предприятием, также должны были уточнить свои данные. Важно отметить, что право не обновлять ВУД имели только те, кто исключен из военного учета в соответствии с п. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Если лицо не согласно с результатами проверки, оно имеет право обжаловать его в установленном порядке.

Штрафы за необновление данных

Согласно новому законодательству, за несвоевременное обновление данных предусмотрено административное наказание. Штраф за нарушение правил военного учета для физических лиц составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен, для юридических лиц – от 34 до 59,5 тысячи гривен.

"Постановление о наложении штрафа может вручаться лично или по почте (рекомендуемое письмо с уведомлением о вручении). О наличии штрафа можно узнать с помощью сервиса Опендатабот или в приложении "Дія". Однако у "Дії" штраф появится только после того, как постановление будет направлен для принудительного взыскания в государственную исполнительную службу", — отмечает Оксана Доготер.

Если штраф не уплачен в 15-дневный срок, он будет взиматься в двойном размере. Неоплата штрафа может также привести к аресту имущества в пределах суммы штрафа.

Что делать, если не обновил данные

Гражданам, не успевшим обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года, следует немедленно обратиться в ТЦК для выяснения дальнейших действий и избежать возможных штрафов и наказаний.

Если постановление о наложении штрафа уже есть, его можно обжаловать в суде в течение 10 дней с момента получения, отмечает юрист.

Ранее "Телеграф" писал, как обжаловать штраф от ТЦК. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.