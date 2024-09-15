Є чотири види: які повістки зараз можуть вручити українцям

Один із видів повісток під час війни в країні не вручають

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, в ході яких чоловікам призовного віку вручають повістки. Усього їх існує кілька видів і далеко не кожна говорить про те, що людину відправлять на фронт.

"Телеграф" розповідає, які є повістки та що означає кожна з них. Усього їх існує чотири види, проте одна під час воєнного стану є недійсною.

Йдеться про такі повістки: для уточнення облікових даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), мобілізаційне розпорядження про направлення на військову службу в порядку загальної мобілізації, а також повістка про заклик на строкову військову службу (зараз не видають). Кожна з них вручається в окремих випадках.

Повістка для уточнення даних

Цей вид повісток вручають чоловікам для внесення до бази даних особи призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. За наслідками перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії, наприклад, за наявності дитини.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Цей вид повістки зобов’язує чоловіка пройти медичне обстеження. До неї також обов’язково додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій вказується, чи придатний він до термінової служби, чи ні.

Повістка-призов на строкову військову службу

У даному виді повісток вказано строк, у який чоловіку треба з’явитися на призовну ділянку. Також у ній наголошується, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про припис до призовної ділянки (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Мобілізаційне розпорядження

Ці повістки вручають військовозобов’язаним особам, які пройшли медичну комісію та були визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У ньому зазначено інформацію про те, що військовозобов’язаний повинен з’явитися до призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до ТЦК пояснили, чому надсилають повістки поштою. Ця процедура передбачена постановою Кабінету Міністрів України.