Все, що варто знати про "бойову" повістку: що за документ і як його вручають
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Мобілізаційне розпорядження надсилають тільки після ВЛК
В Україні продовжили загальну мобілізацію, і чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Але важливо розуміти, що після отримання першої повістки людину не заберуть одразу в зону бойових дій — цей процес має декілька етапів.
Повістка для оновлення даних у військкоматі та повістка про мобілізацію — це зовсім різні документи. За ігнорування кожного з них передбачені різні покарання, зазначає адвокат Роман Сімутін у своєму телеграм-каналі.
Повістки, які можуть вручити військовозобов'язаним, поділяються на кілька видів:
- повістка для уточнення даних видається для оновлення інформації про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи тощо;
- повістку на проходження військово-лікарської комісії. Після проходження комісії визначається, чи придатний військовозобов'язаний до служби, чи має обмежену придатність, або взагалі непридатний.
- мобілізаційне розпорядження або "бойова повістка". Ця повістка видається військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо він визнаний придатним до служби. Лише після цього етапу можливе направлення в бойові частини.
Зверніть увагу, повістка на відправку вручається особисто або надсилається поштою.
Важливо зазначити, що навіть якщо громадянин не отримав повістку особисто, вона може вважатися врученою. Згідно з пунктом 41 постанови №560, якщо повістка була надіслана поштою і зафіксовано відсутність особи за місцем проживання, вона все одно рахується належно врученою.
Адвокат Роман Сімутін наголошує, що не всі, хто не отримав або проігнорував повістку, є ухилянтами. Існує багато обставин, через які людина може не отримати повідомлення від ТЦК.
"Ви можете бути відсутнім вдома з інших поважних причин, таких як відрядження, перебування у лікарні або просто вийшли в магазин, за дитиною тощо. Поширеними є і ситуації, коли працівник пошти взагалі не може попасти у під’їзд, обладнаний кодовими замками та домофонами. А чекати навіть десять хвилин, доки хтось з мешканців можливо вийде, він не буде", — пояснює юрист.
Яке покарання передбачене за неявку за повісткою
Неявка за повісткою для уточнення облікових даних або проходження військово-лікарської комісії тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.
Ігнорування "бойової повістки" є кримінальним правопорушенням і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
Раніше "Телеграф" писав, у якому випадку повістку, яка надіслана поштою, можна проігнорувати без наслідків. Адвокат розповіла про основні зміни.