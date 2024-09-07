Отримали повістку на відправку? Адвокат розповів, чи ще можна вас забронювати

У військовозобов'язаного мають бути завчасно оновлені всі дані

Військовозобов’язаного чоловіка, який пройшов ВЛК та отримав мобілізаційне розпорядження або так звану "бойову повістку", можна забронювати. Для цього необхідно, щоб були виконані кілька обов’язкових умов. Крім того, повістка на відправку має бути відстроченою. Умовно кажучи, якщо в ній вказано, що відправка на навчання за кілька днів чи тиждень — у вас є можливість отримати бронювання.

Про це розповів адвокат Денис Голобородько. Головна умова — вчасно оновлені облікові дані.

"Якщо ви прийшли у ТЦК, пройшли ВЛК, але так сталося, що вас не одразу мобілізували, а дали повістку на відправку, скажімо завтра чи через тиждень. В такому випадку роботодавець може швиденько вас забронювати, але тільки якщо є всі необхідні відомості в реєстрі "Оберіг" і вони відповідно у вас відображаються в Резерві", — мовив адвокат.

Тобто, якщо у військовозобов’язаної людини до цього були оновлені всі дані, є QR-код, є відомості про те, що вона стоїть на обліку і відповідному ТЦК — таку людину дійсно можна забронювати, стверджує адвокат.

"Але якщо ви прийшли в ТЦК у зв’язку з тим, що вам пишеться: "Зверніться до ТЦК для оновлення свої військово-облікових даних", то ваші дані за ці два-три дні, або і за тиждень, вони не встигнуть відобразитися в реєстрі і відповідно, ваш роботодавець не зможе вас забронювати", — пояснив адвокат.

"Скажу відверто, деякі ТЦК навмисно не вносять туди відомості по тим людям, хто отримав бойову повістку, аби вони не встигли забронюватися", — розповів адвокат.

Але якщо так сталося, що всі дані були оновлені вчасно і роботодавцю вдалося забронювати військовозобов’язаного, необхідно надіслати листа до ТЦК (де вам видали бойову повістку) з прикріпленою копією документа про бронювання та вимогою скасувати мобілізаційне розпорядження на відправку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть переселенці отримати відстрочку від мобілізації. Для цього є певні умови.