Есть четыре вида: какие повестки сейчас могут вручить украинцам

Один из видов повесток во время войны в стране не вручают

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, в ходе которых мужчинам призывного возраста вручают повестки. Всего их существует несколько видов и далеко не каждая говорит о том, что человека отправят на фронт.

"Телеграф" рассказывает, какие есть повестки и что означает каждая из них. Всего их существует четыре вида, однако одна во время военного положения оказалась недействительной.

Речь идет о таких повестках: для уточнения учетных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), мобилизационное распоряжение о направлении на военную службу в порядке общей мобилизации, а также повестка о призыве на срочную военную службу (сейчас не выдают). Каждая из них вручается в отдельных случаях.

Повестка для уточнения данных

Этот вид повесток вручают мужчинам для внесения в базу данных личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. По результатам проверки могут быть выявлены основания для освобождения мужчины от службы в армии, к примеру, при наличии ребенка.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Данный вид повестки обязывает мужчину пройти медицинское обследование. К ней также обязательно прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, годен он к срочной службе или же нет.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В данном виде повесток указан срок, в который мужчине нужно явиться на призывной участок. Также в ней отмечается, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).

Мобилизационное распоряжение

Эти повестки вручают военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссии и были признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В нем указана информация о том, что военнообязанный должен явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ТЦК объяснили, почему присылают повестки по почте. Эта процедура предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины.