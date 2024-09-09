Коли можна не з'явитися до ТЦК за повісткою: декілька поважних причин

З повідомленням про неявку до військкомату затягувати не потрібно

Отримання повістки від ТЦК та СП зобов’язує військовозобов'язаного з'явитися в установлений термін. Однак, існують обставини, за яких людина може не з'явитися до військкомату вчасно.

Юристка ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба й адвокат Олег Леонтьєв пояснюють, коли це можливо і що робити в такій ситуації. Пише видання "Фокус".

Як повідомити ТЦК про неявку

Згідно з чинним законодавством, громадянин повинен повідомити ТЦК про неможливість з'явитися у визначений в повістці термін. Це слід зробити якнайшвидше, але не пізніше ніж за три дні від дати та часу, вказаних у повістці.

Адвокат Олег Леонтьєв пояснює, що для цього потрібно скласти письмове звернення у вільній формі, зазначивши своє ім’я, прізвище, реквізити повістки та конкретні причини неявки. До звернення необхідно додати документальне підтвердження обставин, які стали на заваді явки до ТЦК.

Юристка Юлія Засоба додає, що повідомити ТЦК про причини неявки можна будь-яким зручним способом:

особисто;

електронним листом;

рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Поважні причини для неявки

Існує кілька обставин, що дозволяють не з'явитися до ТЦК у строк, зазначений у повістці:

стихійні лиха;

хвороба громадянина;

військові дії на відповідній території та їх наслідки;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, дідуся чи бабусі);

смерть близького родича його дружини (чоловіка);

інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у визначений строк.

Юристи підкреслюють, що обставини мають бути підтверджені документально — довідками або актами, завіреними уповноваженими державними органами, установами або організаціями державної чи комунальної форми власності.

Якщо людина не може самостійно повідомити ТЦК через, наприклад, хворобу або госпіталізацію, це можуть зробити за неї інші особи. Зокрема:

лікар, який надає медичну допомогу;

родина або знайомі військовозобов'язаного;

адвокат, який представляє інтереси громадянина.

Нагадуємо, що розмір штрафу за неявку за повісткою у воєнний час становить від 17 тис. до 25,5 тис. гривень для громадян, а для юридичних осіб та від 34 тис. до 59 тис. гривень. Такий штраф може бути призначений навіть заочно, без присутності порушника.

Якщо не сплатити штраф протягом 15 днів, він подвоюється. Так можна зіткнутися з виконавчою службою та судом. І сума заборгованості в рази збільшиться.

При цьому, якщо чоловік пройшов ВЛК, визнаний придатним до служби, але не з'явився за "бойовою" повісткою, може наступити кримінальна відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна проігнорувати повістку, отриману після оновлення даних. За неявку передбачена адміністративна відповідальність.