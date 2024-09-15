ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана". Міністр оборони Данії закликав Захід купувати зброю в України

ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", яку профінансувала Данія. Виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході. Тому міністр оборони Трольс Лунд Поульсен закликає й надалі закуповувати зброю в Україні.

Таку заяву він зробив під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає РБК-Україна. На виробництво установок пішло два місяці.

Поульсен розповів, що відвідував Україну у березні цьогоріч. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї — ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам,- ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", — сказав очільник оборонного відомства Данії.

Він стверджує, що виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.

З огляду на це, Поульсен закликав європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні.

Нагадаємо, що у липні цьогоріч президент України Володимир Зеленський заявляв, що вітчизняний військово-промисловий комплекс активно працює над забезпеченням потреб української армії. Зокрема, налагоджено виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана".