ВСУ получили 18 САУ "Богдана". Министр обороны Дании призвал Запад покупать оружие у Украины

ВСУ получили 18 САУ "Богдана", которую профинансировала Дания. Производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе. Поэтому министр обороны Трольс Лунд Поульсен призывает и дальше закупать оружие в Украине.

Такое заявление он сделал во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передает РБК-Украина. На производство установок ушло два месяца.

Поульсен рассказал, что посещал Украину в марте этого года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия – ракет, дронов и артиллерии.

"Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям, — ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", — сказал глава оборонного ведомства Дании.

Он утверждает, что производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе, а также дешевле поддерживать его работоспособность.

Учитывая это, Поульсен призвал европейские страны финансировать производство оружия в Украине.

Напомним, что в июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отечественный военно-промышленный комплекс активно работает над обеспечением потребностей украинской армии. В частности, налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".