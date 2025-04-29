"Це просто посміховисько": китаєць, який воює на боці РФ, закликав співгромадян не долучатися до війни

Громадянину КНР не сподобалося воювати на боці російських загарбників

Китаєць, який воює на боці Росії в Україні, закликав співвітчизників не вступати до російської армії. Після року на передовій він відкрито назвав участь у війні "помилкою" і розповів про серйозні проблеми в російських військах.

Про це повідомляє телеканал CNN, який поспілкувався з військовим під зміненим іменем "Майкл". За його словами, більшість китайців вирушають воювати за Росію заради грошей: контракт обіцяв зарплату у 200 тисяч рублів на місяць.

"Майкл" сам прийняв рішення вирушити на війну під впливом російських рекламних роликів із китайськими субтитрами, які побачив у соцмережах. Спочатку йому відмовили в офіційній службі через незнання мови, після чого він приєднався до ПВК "Вагнер" як найманець, а згодом підписав контракт з Міноборони РФ.

"Майкл" розповів про погане оснащення, слабку логістику, жорстоке поводження з солдатами та глибоку корупцію в російській армії. Він також зізнався, що після конфлікту з командиром через екіпірування його покарали – тримали 21 день у темній ямі з залізними ґратами.

"Друга армія світу – це просто посміховисько", – сказав він. "Майкл" наголосив, що не може мовчати та закликав китайців не повторювати його помилку та не долучатися до армії російських окупантів.

За даними CNN, громадяни Китаю воюють і на боці України, однак здебільшого їх мотивують ідейні переконання, а не гроші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що громадяни Китаю, які беруть участь у війні на боці Росії проти України, не є представниками офіційної армії КНР. Це найманці, яких російська сторона завербувала, пропонуючи грошові контракти та виплати; за попередніми оцінками, їхня кількість може сягати кількох сотень осіб.