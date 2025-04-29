СБУ затримала причетних до бракованих снарядів для ЗСУ. Серед них є Герой України

Армії було поставлено понад 120 тисяч неякісних мінометних мін

Служба безпеки України затримала кількох посадовців, яких підозрюють у виготовленні неякісних мінометних боєприпасів для армії. Через їхні дії українські військові отримали партію непридатних для використання снарядів під час повномасштабної війни.

Журналісти дізналися імена фігурантів цієї справи від своїх джерел у правоохоронних органах. За даними "Бабеля", серед затриманих є керівники оборонного підприємства та військові чиновники. Зокрема, мова йде про генерального директора заводу Леоніда Шимана, його першого заступника Олексія Кириченка, колишнього очільника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та керівника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська.

За версією слідства, ці особи свідомо використовували дешевші, неякісні матеріали у виробництві, щоб зменшити витрати та отримати надприбутки за рахунок державного замовлення. До злочинної схеми, як вважають правоохоронці, залучили посадовців із військових структур. Їхнім завданням був контроль якості продукції, однак вони ігнорували виявлені недоліки.

Внаслідок таких маніпуляцій Збройні Сили України отримали близько 120 тисяч мінометних снарядів, які виявилися непридатними для виконання бойових завдань. Усіх чотирьох підозрюваних наразі взято під варту. Якщо їхню вину доведуть у суді, фігурантам справи загрожує покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Леонід Шиман

Леонід Шиман — гендиректор Павлоградського хімічного заводу (ПХЗ). У 2013 році тодішнім президентом України Віктором Януковичем Шиману присвоєно звання "Герой України". У 2021 році НАБУ та САП йому уже оголошували підозру у зловживанні службовим становищем, через яке держава недоотримала 43,3 млн грн. Їх отримали фірми-посередники, а не бюджет України.

Нагадаємо, на фронт поставили неякісні міни українського виробництва. Потрібна миттєва реакція від "Укроборонпрому" та Міноборони, вважає Тарас Загородній.