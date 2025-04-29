Не впорався з вінком: прокляття Януковича спіткало Лукашенка (відео)

Хвороба наочно показала себе

З наближенням травня в Росії починається традиційна пора "побєдобесія", а чиновники різних рангів починають носитися з пластиковими вінками навколо меморіалів солдатам, що загинули у Другій світовій війні. Однак деяким із них через вік це дається непросто. Наприклад, 70-річний Олександр Лукашенко, якого для цих цілей притягли аж до далекого Волгограда, не зміг нормально поправити стрічку.

На дивність у поведінці звернули увагу російські пропагандистські канали, які швидко поширили відео через мережу. На кадрах видно, що Лукашенко трохи накульгував, а також не зміг зігнути ноги перед вінком.

Що характерно 72-річний Володимир Путін, або якийсь із його "двійників", легко впорався з поставленим завданням, продемонструвавши граціозні навички вставання з колін.

Вперше про проблеми з ногою Лукашенка у ЗМІ заговорили ще у 2021 році, коли після однієї з пресконференцій багато хто звернув увагу на його ходу. Варто зазначити, що він і сам пізніше визнав проблеми з коліном.

"Ну, іноді шкутильгаю, нога болить. Не можуть мені суглоб відремонтувати. Де не пройдеш, там проїдеш", — говорив він 2 серпня минулого року.

Як повідомлялося раніше, Путін на церемонії у Волгограді раптово згадав, що Україна також відіграла величезну роль у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні.