Украина получит "навороченную" артиллерию из Катара, которую купила Германия, чем она хороша (видео)

У Украины уже есть опыт использования такой техники

Самоходные артиллерийские установки PzH 2000, которые Украина пообещала Германия, прибудут в Украину частично уже в 2024 году. В общей сложности речь идет о 12 САУ, выкупленных в Катару, однако сразу приедут не все.

Общая сумма сделки — 150 млн евро, а правительство ФРГ одобрило продажу САУ RCH 155 для Катара. Гаубицы для Украины сначала прибудут в Германию, где они будут отремонтированы, после чего уже попадут в Украину. По данным Министерства обороны Германии, планируют поставить шесть PzH 2000 в течение этого года, а остальные шесть — в 2025 году.

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) была разработана в 1998 году. Ее калибр 155 мм, длина гаубицы 52 калибра. Среди оборудования система навигации, автоматизированная система управления огнем, ручная система зарядки. Возможности весьма впечатляющие – быстрострельность 3 снаряда за 9 секунд или 10 в минуту.

Дальность – до 30 км. Однако именно этой гаубице принадлежит мировой рекорд – активно-реактивным снарядом с улучшенной аэродинамикой САУ PzH 2000 показала результат в 56 км. САУ после модернизации обычно может использовать корректируемые по GPS снаряды M982 Excalibur. Дальность выстрела – 48 км с отклонением попадания около 1 метра. Отметим, что у Украины уже есть опыт использования PzH 2000 — их, кроме Германии, передавали Италия и Нидерланды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о испытаниях "летучего гранатомета". Украинские мастера закрепили гранатомет на дроне, что позволило использовать его дистанционно.