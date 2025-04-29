Не хочуть засмутити Путіна? Чому європейські лідери не приїдуть до Києва 9 травня

Європейські лідери скасували візит до Києва 9 травня

Лідери європейських країн не приїдуть до Києва 9 травня, як планувалося раніше. У цей день вони відвідають інші міжнародні зустрічі з питань безпеки.

Запланований саміт у Києві мав показати підтримку Україні на противагу путінському параду в Москві. Про це пише видання Politico.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск замість візиту до української столиці вирушить до Нансі, де підпише безпекову угоду з президентом Франції Емманюелем Макроном. Британський прем'єр Кір Стармер також не зможе приїхати – він братиме участь в оборонному саміті в Осло. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не хоче відвідувати Київ без повної делегації.

За інформацією джерел, європейські лідери шукають нову дату для візиту "в перший або другий тиждень канцлерства Мерца", яке має розпочатися наступного тижня. Водночас міністри закордонних справ ЄС можуть відвідати Львів 9 травня після неформальної зустрічі у Варшаві днем раніше.

Тим часом Путін оголосив про триденне "припинення вогню" в Україні з 8 по 11 травня. Президент Зеленський назвав це спробою "маніпулювати світом" і "обманути США", нагадавши, що попередні російські "перемир'я" регулярно порушувалися.

Варто зазначити, що новий німецький канцлер Мерц має насичений графік дипломатичних візитів – 7 травня він планує відвідати Париж вранці та Варшаву після обіду, а 9 травня, ймовірно, буде в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні офіційно відповіли, чи готові піти на "нове перемирʼя" Путіна. У Київі не розуміють, чому треба тягнути майже тиждень, аби зупинити вогонь.