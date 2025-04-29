Рада прийняла за основу законопроєкт про покарання за воєнні злочини проти дітей, - віцеспікерка Олена Кондратюк

Кримінальний Кодекс тепер доповниться чітко визначеними проявами воєнних злочинів проти дітей

У вівторок, 29 квітня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12170. Він передбачає доповнення Кримінального Кодексу окремими положеннями, які стосуються воєнних злочинів проти дітей.

Про це повідомила віцеспікерка Парламенту Олена Кондратюк. За законопроєкт проголосували 279 народних обранців.

"Це дуже особливий для мене законопроєкт. Він також надзвичайно важливий для батьків, рідних та опікунів викрадених Росією українських дітей", — підкреслила Олена Кондратюк.

Відповідно до документа, Кримінальний Кодекс доповнюється такими чітко визначеними проявами воєнних злочинів проти дітей, як:

депортація, незаконне переміщення;

невиправдана затримка репатріації дітей;

вербування та використання дитини у військових цілях.

"Кожне з цих діянь порушує Женевські конвенції та додаткові протоколи. За них буде передбачена відповідальність від 8 до 12 років ув'язнення. Досі Кримінальний Кодекс не містив окремих положень на цю тему. Лише у статті 438-й згадувалося про "інші порушення законів та звичаїв війни", — пояснила Олена Кондратюк, яка є співавторкою законопроєкту.

За її словами, законопроєкт було розроблено в межах парламентського треку #BringKidsBackUa — президентської ініціативи з повернення дітей. Лише офіційно таких дітей 19,5 тисяч.

"Наша кінцева мета — покарання усіх причетних до воєнних злочинів проти українських дітей. Допомогти в цьому можуть також санкційні списки інших держав. Але спочатку ми самі, як держава, мусимо скласти такі санкційні списки з чіткою розбивкою по цих злочинах та їх фігурантах. Для цього також потрібні окремі положення в ККУ. Це значно спростить роботу на міжнародній арені", — додала Олена Кондартюк.

Віцеспікерка висловила щиру вдячність співавторам законопроєкту: голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, першому віцеспікеру Олександру Корнієнку, народній депутатці Галині Михайлюк. Олена Кондратюк також подякувала за підтримку і конструктив парламентському Комітету з питань правоохоронної діяльності та усім, хто проголосував цей законопроєкт за основу.