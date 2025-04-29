Хтивого викладача нагородили званням доцента: Білоус з Карпенка-Карого отримав вчене звання

Педагог відкидає усі звинувачення та каже про маніпуляції

Андрію Білоусу, якого раніше поновили на посаді директора – художнього керівника Молодого театру, надали вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Це сталося відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, йдеться у Наказі № 621 МОН України.

Документ, в якому повідомляється про низку рішень щодо вчених звань та ступенів, зокрема й про надання звання доцента актору, режисеру, театральному педагогу та викладачу університету Карпенка-Карого Андрію Білоусу, оприлюднено на офіційному сайті міністерства.

Що каже Білоус

"Режисер Андрій Білоус, художній керівник Молодого театру в Києві, заявив, що звинувачення у сексуальному насильстві проти нього — "абсурдні та безпідставні". У коментарі для Радіо Культура він стверджував, що справа є результатом маніпуляцій сторонніх осіб, які підбурили акторів до публічного тиску з метою його звільнення. Білоус наголошує, що немає жодного кримінального провадження щодо нього, а поліція не має до нього претензій", – пише Суспільне.

Нібито юридичних підстав для звільнення Білоуса не існує, попри звернення 46 акторів та працівників театру до КМДА. А тимчасове відсторонення від посади до 13 березня, Білоус, за власними словами, ініціював сам. Таким чином він намагався зняти напругу в колективі та уникнути спекуляцій. Нині він знову працює та запевняє, що отримує підтримку більшості колективу.

Як викладача відновили на посаді

Балетмайстерка-постановниця Ніна Змерзла розповіла, що збори, на яких усім повідомили про відновлення Білоуса, тривали буквально 15 хвилин, а потім усі присутні розійшлися.

"Ми перепитали, чи справді він повертається. Тобто до нас прийшли сказати, що не дивлячись на всі заяви, на комісію, на наші розмови з комісією. Нам відповіли, що так. Ми встали і вийшли просто. І все. Це був найкоротший збір зі всіх з цього приводу, бо всі інші були по півтори години, цей тривав 15 хвилин. Тому що ми зрозуміли, що абсолютно імпотентне рішення, якого немає", — додала Змерзла.

Передісторія

Андрія Білоуса, режисера Молодого театру та викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого, звинувачують у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях студенткам. Так, одна зі студенток стверджує, що викладач надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями та запрошував її "на чай".

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом. Раніше Білоуса усунули від роботи у виші.

Нагадаємо, раніше у Києві люди вийшли на протест за звільнення викладача, який домагався студенток. На місці протестів побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.