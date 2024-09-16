Рус

Аліменти і не тільки: які доходи не впливають на призначення субсидії

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Субсидія дозволяє зекономити кошти Новина оновлена 16 вересня 2024, 10:59
Субсидія дозволяє зекономити кошти. Фото Відкриті джерела

Право на державну допомогу з оплатою комунальних рахунків мають не всі

Українці та іноземці, що легально живуть в нашій державі можуть отримати допомогу на проживання. При цьому вони мають звітувати про свої доходи, що впливає не тільки на право отримувати житлову субсидію, а й на її суму.

В Україні існує ряд доходів, які не враховуються при призначенні житлових субсидій. Серед них чимало соціальних виплат.

Які соціальні виплати не впливають на субсидію:

  • частина допомоги при народженні/усиновленні дитини, що виплачується одноразово
  • одноразова винагорода за звання "Мати-героїня";
  • допомога на дітей-сиріт/під опікою
  • допомога на проживання ВПО та компенсація за розміщення цієї категорії
  • компенсація послуги "муніципальна няня",
  • соцдопомога за догляд за дитиною/особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А.
  • державна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби,
  • допомога від благодійників
  • допомога на поховання
  • допомога дитбудинкам та прийомним сім’ям з місцевого бюджету
  • "пакунок малюка".

Які доходи не включаються в дохід при підрахунку субсидії:

  • Грошове забезпечення та інші виплати, отримані особами, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки.
  • Якщо обидва члени подружжя старші 60 років і проживають у сільській місцевості, їх доходи не враховуються при підрахунку субсидії за різними адресами.
  • Доходи батьків, якщо субсидію отримує студент, зареєстрований у гуртожитку.
  • Доходи осіб, які перебувають у полоні.
  • Доходи одного з батьків у випадку, коли батьки розлучені або не перебувають у шлюбі.
  • Гроші, що отримані від продажу єдиного житла, якщо нове купили протягом пів року.

Раніше "Телеграф" розповідав про обмеження у сумі, яку можуть одноразово витрачати отримувачі субсидії. Враховуються і кредитні кошти.

Теги:
#Субсидії