Аліменти і не тільки: які доходи не впливають на призначення субсидії

Право на державну допомогу з оплатою комунальних рахунків мають не всі

Українці та іноземці, що легально живуть в нашій державі можуть отримати допомогу на проживання. При цьому вони мають звітувати про свої доходи, що впливає не тільки на право отримувати житлову субсидію, а й на її суму.

В Україні існує ряд доходів, які не враховуються при призначенні житлових субсидій. Серед них чимало соціальних виплат.

Які соціальні виплати не впливають на субсидію:

частина допомоги при народженні/усиновленні дитини, що виплачується одноразово

одноразова винагорода за звання "Мати-героїня";

допомога на дітей-сиріт/під опікою

допомога на проживання ВПО та компенсація за розміщення цієї категорії

компенсація послуги "муніципальна няня",

соцдопомога за догляд за дитиною/особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А.

державна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби,

допомога від благодійників

допомога на поховання

допомога дитбудинкам та прийомним сім’ям з місцевого бюджету

"пакунок малюка".

Які доходи не включаються в дохід при підрахунку субсидії:

Грошове забезпечення та інші виплати, отримані особами, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки.

Якщо обидва члени подружжя старші 60 років і проживають у сільській місцевості, їх доходи не враховуються при підрахунку субсидії за різними адресами.

Доходи батьків, якщо субсидію отримує студент, зареєстрований у гуртожитку.

Доходи осіб, які перебувають у полоні.

Доходи одного з батьків у випадку, коли батьки розлучені або не перебувають у шлюбі.

Гроші, що отримані від продажу єдиного житла, якщо нове купили протягом пів року.

Раніше "Телеграф" розповідав про обмеження у сумі, яку можуть одноразово витрачати отримувачі субсидії. Враховуються і кредитні кошти.