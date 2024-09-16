Аліменти і не тільки: які доходи не впливають на призначення субсидії
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Право на державну допомогу з оплатою комунальних рахунків мають не всі
Українці та іноземці, що легально живуть в нашій державі можуть отримати допомогу на проживання. При цьому вони мають звітувати про свої доходи, що впливає не тільки на право отримувати житлову субсидію, а й на її суму.
В Україні існує ряд доходів, які не враховуються при призначенні житлових субсидій. Серед них чимало соціальних виплат.
Які соціальні виплати не впливають на субсидію:
- частина допомоги при народженні/усиновленні дитини, що виплачується одноразово
- одноразова винагорода за звання "Мати-героїня";
- допомога на дітей-сиріт/під опікою
- допомога на проживання ВПО та компенсація за розміщення цієї категорії
- компенсація послуги "муніципальна няня",
- соцдопомога за догляд за дитиною/особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А.
- державна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби,
- допомога від благодійників
- допомога на поховання
- допомога дитбудинкам та прийомним сім’ям з місцевого бюджету
- "пакунок малюка".
Які доходи не включаються в дохід при підрахунку субсидії:
- Грошове забезпечення та інші виплати, отримані особами, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки.
- Якщо обидва члени подружжя старші 60 років і проживають у сільській місцевості, їх доходи не враховуються при підрахунку субсидії за різними адресами.
- Доходи батьків, якщо субсидію отримує студент, зареєстрований у гуртожитку.
- Доходи осіб, які перебувають у полоні.
- Доходи одного з батьків у випадку, коли батьки розлучені або не перебувають у шлюбі.
- Гроші, що отримані від продажу єдиного житла, якщо нове купили протягом пів року.
Раніше "Телеграф" розповідав про обмеження у сумі, яку можуть одноразово витрачати отримувачі субсидії. Враховуються і кредитні кошти.